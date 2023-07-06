Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:27 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/advokat-1882694165.html
В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой
В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой - РИА Новости, 06.07.2023
В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой
В Московской области напали на адвоката, неизвестный облил ее зеленкой на остановке, сообщает сайт Адвокатской палаты Московской области. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T23:27
2023-07-06T23:27
происшествия
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области напали на адвоката, неизвестный облил ее зеленкой на остановке, сообщает сайт Адвокатской палаты Московской области."Сегодня было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", - говорится в сообщении. Уточняется, что адвокат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. "Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были", - сообщили в палате. Отмечается, что в настоящий момент представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО анализируют имеющиеся данные и готовят соответствующие обращения. "Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия", - заявили в палате.
https://ria.ru/20230705/milashina-1882479236.html
https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой

В Московской области неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области напали на адвоката, неизвестный облил ее зеленкой на остановке, сообщает сайт Адвокатской палаты Московской области.
«
"Сегодня было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", - говорится в сообщении.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
БДИПЧ осудило нападение на Милашину и Немова и призвало наказать виновных
5 июля, 23:38
Уточняется, что адвокат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
«
"Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были", - сообщили в палате.
Отмечается, что в настоящий момент представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО анализируют имеющиеся данные и готовят соответствующие обращения.
"Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия", - заявили в палате.
Адвокат Александр Немов и журналистка Елена Милашина после нападения - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Стало известно о состоянии избитого в Чечне адвоката Немова
5 июля, 16:10
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала