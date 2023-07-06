https://ria.ru/20230706/advokat-1882694165.html

В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой

В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой - РИА Новости, 06.07.2023

В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой

В Московской области напали на адвоката, неизвестный облил ее зеленкой на остановке, сообщает сайт Адвокатской палаты Московской области. РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T23:27

2023-07-06T23:27

2023-07-06T23:27

происшествия

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области напали на адвоката, неизвестный облил ее зеленкой на остановке, сообщает сайт Адвокатской палаты Московской области."Сегодня было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", - говорится в сообщении. Уточняется, что адвокат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. "Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были", - сообщили в палате. Отмечается, что в настоящий момент представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО анализируют имеющиеся данные и готовят соответствующие обращения. "Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия", - заявили в палате.

https://ria.ru/20230705/milashina-1882479236.html

https://ria.ru/20230705/nemov-1882401481.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье)