В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой
В Московской области неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Московской области напали на адвоката, неизвестный облил ее зеленкой на остановке, сообщает сайт Адвокатской палаты Московской области.
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"Сегодня было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз", - говорится в сообщении.
Уточняется, что адвокат связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
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"Ранее ей поступали угрозы в мессенджерах с фотографиями ее родных, а также ее имущества и собаки, что свидетельствует о слежке за адвокатом. Также ранее принадлежащий адвокату автомобиль был облит несмываемой краской, что повлекло значительный ущерб. Обращения в правоохранительные органы результатов не дали, виновные установлены не были", - сообщили в палате.
Отмечается, что в настоящий момент представители Комиссии по защите прав адвокатов АПМО анализируют имеющиеся данные и готовят соответствующие обращения.
"Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия", - заявили в палате.