https://ria.ru/20230706/abramovich-1882583741.html

Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой

Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой - РИА Новости, 06.07.2023

Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой

Омская блогерша Ева Абрамович (Скороходова), которая в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения, признана невменяемой,... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:20

2023-07-06T14:20

2023-07-06T14:20

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Омская блогерша Ева Абрамович (Скороходова), которая в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения, признана невменяемой, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по Омской области. Абрамович, получившая известность после участия в шоу "Давай поженимся", 12 апреля напала на 47-летнюю медсестру отделения токсикологии БСМП-1 в Омске, у пострадавшей ушиб головы, много синяков на теле и растяжение мышц шеи. После этого 26-летнюю блогершу, у которой есть грудная дочь, доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по статье "побои". Позже выяснилось, что она также нападала сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних. "Она психэкспертизой признана невменяемой по психическому заболеванию, дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского воздействия. Ее будут лечить принудительно всю жизнь. Омичке вменили два эпизода нападения на сотрудников полиции и побои медсестре", - рассказали в пресс-службе. Ранее девушка уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского, тогда она отделалась условным сроком. В апреле у нее забрали дочь и поместили ее в дом малютки - отец ребенка летом 2022 года умер от передозировки, сообщали в СК.

https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868297164.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, омская область, омск