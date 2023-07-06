https://ria.ru/20230706/abramovich-1882583741.html
Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой
Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой - РИА Новости, 06.07.2023
Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой
Омская блогерша Ева Абрамович (Скороходова), которая в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения, признана невменяемой,... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:20
2023-07-06T14:20
2023-07-06T14:20
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Омская блогерша Ева Абрамович (Скороходова), которая в состоянии наркотического опьянения избила медсестру токсикологического отделения, признана невменяемой, рассказали РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по Омской области. Абрамович, получившая известность после участия в шоу "Давай поженимся", 12 апреля напала на 47-летнюю медсестру отделения токсикологии БСМП-1 в Омске, у пострадавшей ушиб головы, много синяков на теле и растяжение мышц шеи. После этого 26-летнюю блогершу, у которой есть грудная дочь, доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело по статье "побои". Позже выяснилось, что она также нападала сотрудниц подразделения по делам несовершеннолетних. "Она психэкспертизой признана невменяемой по психическому заболеванию, дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского воздействия. Ее будут лечить принудительно всю жизнь. Омичке вменили два эпизода нападения на сотрудников полиции и побои медсестре", - рассказали в пресс-службе. Ранее девушка уже имела проблемы с законом из-за нападения на полицейского, тогда она отделалась условным сроком. В апреле у нее забрали дочь и поместили ее в дом малютки - отец ребенка летом 2022 года умер от передозировки, сообщали в СК.
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868297164.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, омская область, омск
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Омская область, Омск
Омскую блогершу Абрамович, избившую медсестру, признали невменяемой
Блогершу Абрамович, избившую медсестру токсикологического отделения, признали невменяемой