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Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья
Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья - РИА Новости, 05.07.2023
Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья
Число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:53
2023-07-05T00:53
2023-07-05T00:53
владимир путин
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось", - сказал Путин во время доклада Мишустина по реализации нацпроектов.
https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья
Путин: в России выросло число людей, расселенных из непригодного жилья