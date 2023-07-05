https://ria.ru/20230705/zhile-1882268287.html

Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья

Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья - РИА Новости, 05.07.2023

Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья

Число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:53

2023-07-05T00:53

2023-07-05T00:53

владимир путин

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число людей, расселенных из непригодного жилья, увеличилось в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, все-таки увеличилось", - сказал Путин во время доклада Мишустина по реализации нацпроектов.

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html

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2023

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владимир путин, михаил мишустин, россия, общество