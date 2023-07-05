https://ria.ru/20230705/zhaloba-1882273450.html

Семья убитого в Нантере подростка пожаловалась на сбор средств полицейскому

Семья убитого в Нантере подростка пожаловалась на сбор средств полицейскому - РИА Новости, 05.07.2023

Семья убитого в Нантере подростка пожаловалась на сбор средств полицейскому

Семья подростка, которого застрелил полицейский в пригороде Парижа Нантере, направила в прокуратуру жалобу против автора инициативы по сбору средств в помощь... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T02:28

2023-07-05T02:28

2023-07-05T02:28

нантер

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Семья подростка, которого застрелил полицейский в пригороде Парижа Нантере, направила в прокуратуру жалобу против автора инициативы по сбору средств в помощь семье этого полицейского, сообщил сайт радиостанции RMC. "Семья Наэля направила жалобу парижскому прокурору против Жана Мессиа за организованное мошенничество и сокрытие этого преступления", - говорится в сообщении. Как заявляет адвокат семьи погибшего подростка, Мессиа незаконно воспользовался информацией о прошлых правонарушениях подростка, чтобы выставить его преступником, "рецидивистом" и организовать движение в поддержку полицейского, который в него выстрелил. "Жан Мессиа утверждал, что средства буду направлены семье полицейского, однако нет уверенности, что бенефициаром станет в действительности кто-то из близких полицейского", - приводит RMC слова адвоката. Он обвиняет Мессиа в трех преступлениях: мошенничестве, незаконном использовании данных полиции и сокрытии преступления. Каждое из них наказуемо пятью годами лишения свободы и штрафами от 300 тысяч евро. Ранее ультраправый публицист Мессиа сообщил о завершении сбора средств. По данным сайта для сбора пожертвований Gofundme, на поддержку семьи полицейского из Нантера собрано более 1,5 миллионов евро. В сборе приняли участие более 80 тысяч человек. В прошлый вторник полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти, около сотни мэрий подверглись нападениям с начала погромов. По данным минэкономики, были разграблены более тысячи торговых точек, около 370 банковских отделений, около 10 торговых центров.

https://ria.ru/20230704/frantsiya-1882218067.html

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нантер, в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере