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"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского - РИА Новости, 05.07.2023
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19:24 05.07.2023 (обновлено: 23:49 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882449160.html
"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского
"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского - РИА Новости, 05.07.2023
"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский планирует наступать любой ценой, несмотря на большие потери ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:24
2023-07-05T23:49
политика
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует наступать любой ценой, несмотря на большие потери ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Чтобы наступать, надо угробить армию. Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет", — сказал он.По мнению эксперта, если ВСУ задействуют главные силы в сражениях, это уничтожит все боеспособные подразделения, которые остались у Киева.Ранее экс-советник Кучмы предложил подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перераспределить весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса и "вывести Киев из-под удара".
https://ria.ru/20230705/vsu-1882416633.html
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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому поставили задачу наступать любой ценой

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует наступать любой ценой, несмотря на большие потери ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Чтобы наступать, надо угробить армию. Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет", — сказал он.
По мнению эксперта, если ВСУ задействуют главные силы в сражениях, это уничтожит все боеспособные подразделения, которые остались у Киева.
Ранее экс-советник Кучмы предложил подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перераспределить весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса и "вывести Киев из-под удара".
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