https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882449160.html

"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского

"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского - РИА Новости, 05.07.2023

"Поставили задачу". Экс-советник Кучмы раскрыл жуткий план Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский планирует наступать любой ценой, несмотря на большие потери ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:24

2023-07-05T19:24

2023-07-05T23:49

политика

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует наступать любой ценой, несмотря на большие потери ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Чтобы наступать, надо угробить армию. Зеленскому поставлена задача — наступать, он хочет ее выполнить, но, даст бог, не сможет", — сказал он.По мнению эксперта, если ВСУ задействуют главные силы в сражениях, это уничтожит все боеспособные подразделения, которые остались у Киева.Ранее экс-советник Кучмы предложил подписать мирное соглашение с Россией, чтобы перераспределить весь груз противостояния на страны Североатлантического альянса и "вывести Киев из-под удара".

https://ria.ru/20230705/vsu-1882416633.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины