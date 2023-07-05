Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США
Американский ветеран Дрейвен: Зеленский покусился на День независимости США
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
Так он отреагировал на обращение Зеленского к американцам, где он поздравляет их с Днем независимости, называет Украину союзником США и традиционно просит дополнительной помощи.
"Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал он.
Дрейвен добавил, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим.
«
"Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах", — заметил ветеран.
Дрейвен заявил, что отправка оружия не Украину не свидетельствует о поддержке американцами киевского режима, так как "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет. Ветеран также призвал не осквернять американский праздник, используя его в своих целях.
"Позволь американцам провести этот единственный день... только один, без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха", — подытожил Дрейвен.
В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов.