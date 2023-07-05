Рейтинг@Mail.ru
Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 05.07.2023 (обновлено: 02:43 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882273141.html
Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США
Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США - РИА Новости, 05.07.2023
Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США
Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, такое мнение выразил американский ветеран... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T02:13
2023-07-05T02:43
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2e9dadfc7ee7b70e136dc34294dc09d4.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.Так он отреагировал на обращение Зеленского к американцам, где он поздравляет их с Днем независимости, называет Украину союзником США и традиционно просит дополнительной помощи."Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал он.Дрейвен добавил, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим."Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах", — заметил ветеран.Дрейвен заявил, что отправка оружия не Украину не свидетельствует о поддержке американцами киевского режима, так как "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет. Ветеран также призвал не осквернять американский праздник, используя его в своих целях."Позволь американцам провести этот единственный день... только один, без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха", — подытожил Дрейвен.В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882253554.html
https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80ef4f5c702f992b5df8c5f63c6d542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны США
Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США

Американский ветеран Дрейвен: Зеленский покусился на День независимости США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.
Так он отреагировал на обращение Зеленского к американцам, где он поздравляет их с Днем независимости, называет Украину союзником США и традиционно просит дополнительной помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Убьет всех". Заявление Зеленского о Крыме привело в ярость американцев
Вчера, 21:21
"Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал он.
Дрейвен добавил, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим.
«
"Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах", — заметил ветеран.
Дрейвен заявил, что отправка оружия не Украину не свидетельствует о поддержке американцами киевского режима, так как "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет. Ветеран также призвал не осквернять американский праздник, используя его в своих целях.
"Позволь американцам провести этот единственный день... только один, без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха", — подытожил Дрейвен.
В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Будет кровавым". Американский генерал предупредил Зеленского
Вчера, 20:33
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала