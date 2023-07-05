https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882273141.html

Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США

Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США - РИА Новости, 05.07.2023

Зеленского обвинили в покушении на главный праздник США

Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, такое мнение выразил американский ветеран... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T02:13

2023-07-05T02:13

2023-07-05T02:43

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владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский покушается на День независимости США, используя его, чтобы в очередной раз выпрашивать помощь, такое мнение выразил американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter.Так он отреагировал на обращение Зеленского к американцам, где он поздравляет их с Днем независимости, называет Украину союзником США и традиционно просит дополнительной помощи."Человек, который не знает стыда... Зеленский покушается на 4 июля, чтобы подлизываться и умолять о дополнительной поддержке", — написал он.Дрейвен добавил, что Украина не является союзником США, а американцы не поддерживают киевский режим."Украина не является союзником, формально или как-то иначе, 99% американцев не знали о существовании Украины до организованного Западом государственного переворота в 2014-16 годах", — заметил ветеран.Дрейвен заявил, что отправка оружия не Украину не свидетельствует о поддержке американцами киевского режима, так как "коррумпированная" власть в Вашингтоне не спрашивает мнение рядовых американцев на этот счет. Ветеран также призвал не осквернять американский праздник, используя его в своих целях."Позволь американцам провести этот единственный день... только один, без того, чтобы ты нас доил и высасывал досуха", — подытожил Дрейвен.В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции - 40 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230704/zelenskiy-1882253554.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882248609.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша