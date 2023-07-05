https://ria.ru/20230705/zdaniya-1882415069.html

Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ

Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023

Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ

Более 1300 многоквартирных (МКД), частных домов (ИЖС) и социальных объектов повреждено в результате украинских обстрелов города Шебекино и поселка Новая... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:55

2023-07-05T16:55

2023-07-05T16:55

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Более 1300 многоквартирных (МКД), частных домов (ИЖС) и социальных объектов повреждено в результате украинских обстрелов города Шебекино и поселка Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "В городе Шебекино всего повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению, — 183 МКД, 494 ИЖС и 52 социальных объекта... В селе Новая Таволжанка выявлены повреждения на 580 объектах, которые подлежат восстановлению, – девять МКД, 562 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры", - рассказал Гладков. Он добавил, что в Шебекино сносу подлежат 11 частных и два многоквартирных дома, один из которых уже демонтирован, готовятся проектные решения для начала строительных работ. Согласно экспертизам, в Новой Таволжанке необходимо снести 50 частных домов. По словам губернатора, ремонт крыш и остекления идет на 200 объектах. К аварийно-восстановительным работам привлечены 29 строительных организаций, ремонтными работами занимаются все муниципалитеты Белгородской области.

https://ria.ru/20230608/pomosch-1876912379.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины