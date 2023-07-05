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Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zdaniya-1882415069.html
Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ
Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 05.07.2023
Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ
Более 1300 многоквартирных (МКД), частных домов (ИЖС) и социальных объектов повреждено в результате украинских обстрелов города Шебекино и поселка Новая... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:55
2023-07-05T16:55
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Более 1300 многоквартирных (МКД), частных домов (ИЖС) и социальных объектов повреждено в результате украинских обстрелов города Шебекино и поселка Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "В городе Шебекино всего повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению, — 183 МКД, 494 ИЖС и 52 социальных объекта... В селе Новая Таволжанка выявлены повреждения на 580 объектах, которые подлежат восстановлению, – девять МКД, 562 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры", - рассказал Гладков. Он добавил, что в Шебекино сносу подлежат 11 частных и два многоквартирных дома, один из которых уже демонтирован, готовятся проектные решения для начала строительных работ. Согласно экспертизам, в Новой Таволжанке необходимо снести 50 частных домов. По словам губернатора, ремонт крыш и остекления идет на 200 объектах. К аварийно-восстановительным работам привлечены 29 строительных организаций, ремонтными работами занимаются все муниципалитеты Белгородской области.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков рассказал о повреждениях в Шебекинском округе после обстрелов ВСУ

Гладков рассказал, что ВСУ при обстрелах Шебекинского округа повредили более 1300 зданий

© РИА Новости / Давид НарманияДом после обстрела в Шебекино
Дом после обстрела в Шебекино - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Дом после обстрела в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июл - РИА Новости. Более 1300 многоквартирных (МКД), частных домов (ИЖС) и социальных объектов повреждено в результате украинских обстрелов города Шебекино и поселка Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«
"В городе Шебекино всего повреждено 729 объектов, которые подлежат восстановлению, — 183 МКД, 494 ИЖС и 52 социальных объекта... В селе Новая Таволжанка выявлены повреждения на 580 объектах, которые подлежат восстановлению, – девять МКД, 562 ИЖС и девять объектов социальной инфраструктуры", - рассказал Гладков.
Он добавил, что в Шебекино сносу подлежат 11 частных и два многоквартирных дома, один из которых уже демонтирован, готовятся проектные решения для начала строительных работ. Согласно экспертизам, в Новой Таволжанке необходимо снести 50 частных домов.
По словам губернатора, ремонт крыш и остекления идет на 200 объектах. К аварийно-восстановительным работам привлечены 29 строительных организаций, ремонтными работами занимаются все муниципалитеты Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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