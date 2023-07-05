https://ria.ru/20230705/zavisimost-1882321544.html
Россия все еще зависима от некоторых зарубежных лекарств, заявила Голикова
Россия все еще зависима от некоторых зарубежных лекарств, заявила Голикова - РИА Новости, 05.07.2023
Россия все еще зависима от некоторых зарубежных лекарств, заявила Голикова
Зависимость России от ряда иностранных препаратов пока сохраняется, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:50
2023-07-05T11:50
2023-07-05T11:50
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Зависимость России от ряда иностранных препаратов пока сохраняется, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. "За прошлый год мы также серьезно продвинулись, но ещё сохраняется зависимость страны от поставок ряда лекарственных препаратов, пока не замещенных нашей продукцией. 20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции", – сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов. Она также добавила, что для своевременного реагирования на эти вызовы ещё в 2022 году утверждена дорожная карта по локализации производства лекарственных препаратов.
https://ria.ru/20230630/lekarstva-1881507113.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, татьяна голикова
Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Голикова
Россия все еще зависима от некоторых зарубежных лекарств, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: зависимость России от некоторых зарубежных лекарств сохраняется
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Зависимость России от ряда иностранных препаратов пока сохраняется, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"За прошлый год мы также серьезно продвинулись, но ещё сохраняется зависимость страны от поставок ряда лекарственных препаратов, пока не замещенных нашей продукцией. 20% всех лекарств, входящих в перечень жизненно важных, хотя и производятся на территории России, но имеют иностранные субстанции", – сказала Голикова во время правительственного часа, посвященного реализации государственной социальной политики в условиях новых вызовов.
Она также добавила, что для своевременного реагирования на эти вызовы ещё в 2022 году утверждена дорожная карта по локализации производства лекарственных препаратов.
Путин поручил ускорить упрощение регистрации лекарств