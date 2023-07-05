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Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента - РИА Новости, 05.07.2023
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00:51 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zarplaty-1882268007.html
Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента
Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента - РИА Новости, 05.07.2023
Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента
Рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:51
2023-07-05T00:51
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%. Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты - 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца - 11,4%", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика
Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента

Мишустин: рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента

© iStock.com / PROMT8Девушка считает прибыль с помощью калькулятора
Девушка считает прибыль с помощью калькулятора - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль с помощью калькулятора. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%. Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты - 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца - 11,4%", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Показатели российской экономики выше ожидаемых, заявил Путин
00:42
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинЭкономика
 
 
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