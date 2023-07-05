https://ria.ru/20230705/zarplaty-1882268007.html

Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента

Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента - РИА Новости, 05.07.2023

Рост реальных зарплат в России за четыре месяца составил 4,2 процента

Рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:51

2023-07-05T00:51

2023-07-05T00:51

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост реальной зарплаты за 4 месяца составил 4,2%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Уже на сегодняшний день за 4 месяца реальная зарплата составила 4,2%. Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты - 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца - 11,4%", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика