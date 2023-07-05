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В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС

В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.07.2023

В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС

НАТО не располагает информацией о рисках скорого нападения на Запорожскую АЭС, хотя следит за заявлениями обеих сторон, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:24

2023-07-05T18:24

2023-07-05T18:26

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дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО не располагает информацией о рисках скорого нападения на Запорожскую АЭС, хотя следит за заявлениями обеих сторон, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. "Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия. Мы обеспокоены, но с точки зрения той информации, которой мы располагаем у союзников, не видим реальности скорого нападения", - заявил Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24, комментируя слухи о возможной атаке на Запорожскую АЭС. Он отметил, что на территории Украины находятся эксперты Международного энергетического агентства, которые также ничего не рассказывали о возможной атаке. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отмечал, что велика угроза диверсии со стороны киевского режима – "диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям".

https://ria.ru/20230705/magate-1882424497.html

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в мире, украина, дмитрий песков, запорожская аэс, международное энергетическое агентство, нато, россия, киев