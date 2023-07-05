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В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
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18:24 05.07.2023 (обновлено: 18:26 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zaes-1882439764.html
В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС
В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС
НАТО не располагает информацией о рисках скорого нападения на Запорожскую АЭС, хотя следит за заявлениями обеих сторон, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:24
2023-07-05T18:26
в мире
украина
дмитрий песков
запорожская аэс
международное энергетическое агентство
нато
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО не располагает информацией о рисках скорого нападения на Запорожскую АЭС, хотя следит за заявлениями обеих сторон, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ. "Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия. Мы обеспокоены, но с точки зрения той информации, которой мы располагаем у союзников, не видим реальности скорого нападения", - заявил Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24, комментируя слухи о возможной атаке на Запорожскую АЭС. Он отметил, что на территории Украины находятся эксперты Международного энергетического агентства, которые также ничего не рассказывали о возможной атаке. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отмечал, что велика угроза диверсии со стороны киевского режима – "диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям".
https://ria.ru/20230705/magate-1882424497.html
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в мире, украина, дмитрий песков, запорожская аэс, международное энергетическое агентство, нато, россия, киев
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС, Международное энергетическое агентство, НАТО, Россия, Киев
В НАТО заявили, что не стоит опасаться скорого нападения на Запорожскую АЭС

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ: альянс не располагает информацией о рисках нападения на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 июл - РИА Новости. НАТО не располагает информацией о рисках скорого нападения на Запорожскую АЭС, хотя следит за заявлениями обеих сторон, сообщил замгенсека альянса Мирча Джоанэ.
"Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия. Мы обеспокоены, но с точки зрения той информации, которой мы располагаем у союзников, не видим реальности скорого нападения", - заявил Джоанэ в интервью румынскому телеканалу Digi 24, комментируя слухи о возможной атаке на Запорожскую АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Он отметил, что на территории Украины находятся эксперты Международного энергетического агентства, которые также ничего не рассказывали о возможной атаке.
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду отмечал, что велика угроза диверсии со стороны киевского режима – "диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям".
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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В миреУкраинаДмитрий ПесковЗапорожская АЭСМеждународное энергетическое агентствоНАТОРоссияКиев
 
 
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