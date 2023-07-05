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Рогов связал высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с саммитом НАТО - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:09 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/zaes-1882434452.html
Рогов связал высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с саммитом НАТО
Рогов связал высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с саммитом НАТО - РИА Новости, 05.07.2023
Рогов связал высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с саммитом НАТО
Высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:09
2023-07-05T18:09
специальная военная операция на украине
киев
россия
литва
владимир рогов
владимир зеленский
запорожская аэс
росэнергоатом
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил несколько часов назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем. "Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос поддержки киевского режима", - сказал Рогов. По его словам, учитывая неудачи украинских войск на запорожском фронте, Владимир Зеленский, "толкаемый в спину британскими спецслужбами", может решиться на ядерную провокацию в отношении Запорожской АЭС, чтобы затем преподнести это западной публике как "перемогу". "Правда, победа эта для Зеленского будет пирровой", - полагает Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. За прошедшие 1,5 года территория АЭС неоднократно подвергалась обстрелам украинских войск, что грозило ядерной катастрофой.
https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html
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киев, россия, литва, владимир рогов, владимир зеленский, запорожская аэс, росэнергоатом, нато
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Литва, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, НАТО
Рогов связал высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с саммитом НАТО

Рогов: высокие риски атаки украинских военных на ЗАЭС сохранятся минимум до 11-12 июля

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Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил несколько часов назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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Вчера, 09:07
"Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос поддержки киевского режима", - сказал Рогов.
По его словам, учитывая неудачи украинских войск на запорожском фронте, Владимир Зеленский, "толкаемый в спину британскими спецслужбами", может решиться на ядерную провокацию в отношении Запорожской АЭС, чтобы затем преподнести это западной публике как "перемогу".
"Правда, победа эта для Зеленского будет пирровой", - полагает Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. За прошедшие 1,5 года территория АЭС неоднократно подвергалась обстрелам украинских войск, что грозило ядерной катастрофой.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияЛитваВладимир РоговВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСРосэнергоатомНАТО
 
 
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