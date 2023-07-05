Рогов связал высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС с саммитом НАТО
Рогов: высокие риски атаки украинских военных на ЗАЭС сохранятся минимум до 11-12 июля
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Высокие риски атаки украинских войск на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. Этого не произошло, но риски остаются: как заявил несколько часов назад пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев подрывом Каховской ГЭС продемонстрировал, что не гнушается ничем.
"Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО, на котором будет обсуждаться вопрос поддержки киевского режима", - сказал Рогов.
По его словам, учитывая неудачи украинских войск на запорожском фронте, Владимир Зеленский, "толкаемый в спину британскими спецслужбами", может решиться на ядерную провокацию в отношении Запорожской АЭС, чтобы затем преподнести это западной публике как "перемогу".
"Правда, победа эта для Зеленского будет пирровой", - полагает Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. За прошедшие 1,5 года территория АЭС неоднократно подвергалась обстрелам украинских войск, что грозило ядерной катастрофой.