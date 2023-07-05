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Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2023
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12:44 05.07.2023 (обновлено: 15:06 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/zaes-1882338348.html
Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков
Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2023
Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков
Угроза диверсии на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева оценивается как высокая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:44
2023-07-05T15:06
в мире
киев
запорожская аэс
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Угроза диверсии на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева оценивается как высокая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Обстановка достаточно напряженная. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям", — сказал он.Украинские власти, подорвав Каховскую ГЭС, продемонстрировали, что не гнушаются ничем, добавил представитель Кремля.Сейчас принимаются все меры для противодействия угрозам Запорожской АЭС, заключил пресс-секретарь президента.Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.Как сообщил утром глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, обстановка на станции штатная, радиационный фон в норме.
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в мире, киев, запорожская аэс
В мире, Киев, Запорожская АЭС
Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков

Песков заявил об угрозе диверсии со стороны Киева на ЗАЭС с катастрофичными последствиями

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Угроза диверсии на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева оценивается как высокая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Обстановка достаточно напряженная. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям", — сказал он.
Украинские власти, подорвав Каховскую ГЭС, продемонстрировали, что не гнушаются ничем, добавил представитель Кремля.
Сейчас принимаются все меры для противодействия угрозам Запорожской АЭС, заключил пресс-секретарь президента.
Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.
Как сообщил утром глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, обстановка на станции штатная, радиационный фон в норме.
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