https://ria.ru/20230705/zaes-1882338348.html

Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков

Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2023

Угроза диверсий со стороны Киева на ЗАЭС велика, заявил Песков

Угроза диверсии на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева оценивается как высокая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:44

2023-07-05T12:44

2023-07-05T15:06

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запорожская аэс

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Угроза диверсии на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева оценивается как высокая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Обстановка достаточно напряженная. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям", — сказал он.Украинские власти, подорвав Каховскую ГЭС, продемонстрировали, что не гнушаются ничем, добавил представитель Кремля.Сейчас принимаются все меры для противодействия угрозам Запорожской АЭС, заключил пресс-секретарь президента.Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием и беспилотниками-камикадзе. Также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами.Как сообщил утром глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, обстановка на станции штатная, радиационный фон в норме.

https://ria.ru/20230704/zaes-1882261993.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, запорожская аэс