https://ria.ru/20230705/zaes-1882294700.html
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС - РИА Новости, 05.07.2023
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
Обстановка на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон в норме, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:34
2023-07-05T09:34
2023-07-05T09:34
запорожская аэс
владимир рогов
энергодар
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Обстановка на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон в норме, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. Накануне советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что Киев в ночь на 5 июля собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе, также планируется удар ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной радиоактивными отходами. "На Запорожской АЭС рабочая обстановка, всё штатно. Никакой паники, вопреки усилиям украинских информационных помоек, нет. Работники станции заняты выполнением своих служебных обязанностей… Радиационный фон на территории Запорожской АЭС и города Энергодара в пределах нормы", - написал Рогов.По его словам, безопасность на территории ЗАЭС обеспечивают бойцы Росгвардии, за её пределами - российские военные. О соответствии норме радиационного фона в районе ЗАЭС сообщил ранее и украинский гидрометцентр.
https://ria.ru/20230705/zaes-1882290746.html
энергодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, владимир рогов, энергодар, запорожская область
Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область
Рогов рассказал об обстановке на Запорожской АЭС
Рогов: обстановка на Запорожской АЭС штатная, радиационный фон в норме