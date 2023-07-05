https://ria.ru/20230705/yunesko-1882298837.html

МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины

МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины - РИА Новости, 05.07.2023

МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины

ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и "пристраивать" их в государства ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:54

2023-07-05T09:54

2023-07-05T09:54

украина

сша

киев

сергей нарышкин

мария захарова

юнеско

евросоюз

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и "пристраивать" их в государства ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это вы еще не знаете, что они делают с ценностями, которые сейчас активно вывозятся с территории Украины, я имею в виду ЮНЕСКО. Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют - есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие - что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины и которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территории стран ЕС", - заявила Захарова. Она подчеркнула, что "у нас есть такая информация, но такая информация еще есть и у Le Monde, которая об этом написала". Кроме того, ЮНЕСКО помогает "пристраивать" вывезенные ценности по странам ЕС, заявила Захарова. "Это началось уже давно, на протяжении многих лет, территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США… разбазаривает свое собственное культурное достояние", - подчеркнула она. Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.

https://ria.ru/20230626/lavra-1880547423.html

https://ria.ru/20220716/tsennosti-1802886364.html

украина

сша

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, киев, сергей нарышкин, мария захарова, юнеско, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире