Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/yunesko-1882298837.html
МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины - РИА Новости, 05.07.2023
МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и "пристраивать" их в государства ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:54
2023-07-05T09:54
украина
сша
киев
сергей нарышкин
мария захарова
юнеско
евросоюз
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и "пристраивать" их в государства ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. "Это вы еще не знаете, что они делают с ценностями, которые сейчас активно вывозятся с территории Украины, я имею в виду ЮНЕСКО. Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют - есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие - что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины и которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территории стран ЕС", - заявила Захарова. Она подчеркнула, что "у нас есть такая информация, но такая информация еще есть и у Le Monde, которая об этом написала". Кроме того, ЮНЕСКО помогает "пристраивать" вывезенные ценности по странам ЕС, заявила Захарова. "Это началось уже давно, на протяжении многих лет, территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США… разбазаривает свое собственное культурное достояние", - подчеркнула она. Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
https://ria.ru/20230626/lavra-1880547423.html
https://ria.ru/20220716/tsennosti-1802886364.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, сергей нарышкин, мария захарова, юнеско, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, США, Киев, Сергей Нарышкин, Мария Захарова, ЮНЕСКО, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины

МИД: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и "пристраивать" их в государства ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это вы еще не знаете, что они делают с ценностями, которые сейчас активно вывозятся с территории Украины, я имею в виду ЮНЕСКО. Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют - есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие - что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины и которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территории стран ЕС", - заявила Захарова.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В ЮНЕСКО не подтвердили вывоз реликвий из Киево-Печерской лавры
26 июня, 17:50
Она подчеркнула, что "у нас есть такая информация, но такая информация еще есть и у Le Monde, которая об этом написала".
Кроме того, ЮНЕСКО помогает "пристраивать" вывезенные ценности по странам ЕС, заявила Захарова.
«
"Это началось уже давно, на протяжении многих лет, территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США… разбазаривает свое собственное культурное достояние", - подчеркнула она.
Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
Блокпост ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Дипломат ответил на обвинения в уничтожении культурных ценностей Украины
16 июля 2022, 02:04
 
УкраинаСШАКиевСергей НарышкинМария ЗахароваЮНЕСКОЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала