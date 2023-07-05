МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
МИД: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран
© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
© AP Photo / Christophe Ena
Логотип ЮНЕСКО. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и "пристраивать" их в государства ЕС, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Это вы еще не знаете, что они делают с ценностями, которые сейчас активно вывозятся с территории Украины, я имею в виду ЮНЕСКО. Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют - есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие - что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины и которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территории стран ЕС", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что "у нас есть такая информация, но такая информация еще есть и у Le Monde, которая об этом написала".
Кроме того, ЮНЕСКО помогает "пристраивать" вывезенные ценности по странам ЕС, заявила Захарова.
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"Это началось уже давно, на протяжении многих лет, территория Украины, подвергаясь вмешательству со стороны США… разбазаривает свое собственное культурное достояние", - подчеркнула она.
Ранее СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.