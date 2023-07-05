https://ria.ru/20230705/yuan-1882369184.html
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с апреля 2022 года - РИА Новости, 05.07.2023
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс рубля усилил снижение, юань подскакивал до 12,5 рубля впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:34
2023-07-05T14:34
2023-07-05T15:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курс рубля усилил снижение, юань подскакивал до 12,5 рубля впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня на 13:30 мск растет на 15 копеек — до 12,48 рубля и уже поднимался до 12,5, курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,47 рубля — до 90,65 рубля, курс евро — на 1,47 рубля, до 98,71 рубля.При этом американская валюта на торгах поднималась почти до 90,8 рубля, а евро — почти до 98,98.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.
https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Россия
Курс юаня поднялся выше 12,5 рубля впервые с апреля 2022 года
Курс юаня на Московской бирже поднялся выше 12,5 рубля впервые с апреля 2022 года
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Курс рубля усилил снижение, юань подскакивал до 12,5 рубля впервые с 19 апреля 2022 года, следует из данных Московской биржи
.
Курс юаня на 13:30 мск растет на 15 копеек — до 12,48 рубля и уже поднимался до 12,5, курс доллара расчетами "завтра" растет на 1,47 рубля — до 90,65 рубля, курс евро — на 1,47 рубля, до 98,71 рубля.
При этом американская валюта на торгах поднималась почти до 90,8 рубля, а евро — почти до 98,98.
Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля