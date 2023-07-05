https://ria.ru/20230705/yakhty-1882426656.html
В порту Сочи рассказали о ситуации с местами для стоянки яхт
В порту Сочи рассказали о ситуации с местами для стоянки яхт - РИА Новости, 05.07.2023
В порту Сочи рассказали о ситуации с местами для стоянки яхт
Генеральный директор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров заявил, что на сегодняшний день в марине курорта есть места для швартовки яхт. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:39
2023-07-05T17:39
2023-07-05T17:39
сочи
санкт-петербург
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Генеральный директор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров заявил, что на сегодняшний день в марине курорта есть места для швартовки яхт. Ранее издание РБК со ссылкой на экспертов отрасли сообщило, что этим летом в маринах Сочи и Санкт-Петербурга практически нет свободных мест для стоянок яхт, вернувшихся из-за границы, а в целом на черноморско-азовском побережье не хватает до 10 тысяч швартовочных мест. Как отметил Владимиров, активный спрос на стоянку от собственников яхт, пришедших из-за рубежа, фиксируется с 2022 года, но ажиотажа нет. "Рост запросов на стоянку в порту Сочи, в том числе из-за рубежа, был в прошлом году. С прошлого года ничего не изменилось. Единственное, больше лодок из Крыма стало, на 5%. Наши причалы все работают, в марине есть места для стоянки", - рассказал РИА Новости гендиректор сочинского порта. Как заявил РИА Новости директор крупного оператора ООО "БГ Консалтинг" Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, заполняемость марины в летний период "традиционно высокая, так было и в прошлом году, и в позапрошлом". "В зависимости от недели мы говорим о 80-90%-й заполняемости в высокий сезон, сейчас его пик. По наличию свободных мест - сейчас их порядка 20-30 швартовочных мест, готовых к приёму. Места все подготовлены, оборудованы средствами энергоснабжения, водоснабжения яхт, дефицита мест нет", - пояснил Прозоров, отметив, что мест станет больше к октябрю. Он указал, что свободные места предназначены скорее для яхт больших размеров - до 15 метров, поэтому владельцам маломерных судов, желающим пришвартовать яхту в порту курорта, придется доплатить. Приток судовладельцев в порт Сочи из-за рубежа колеблется в пределах 5-10 %, в основном клиенты порта - собственники российских судов, добавил Прозоров. Ранее генеральный председатель совета директоров группы "Альянс Марин Девелопмент" Ольга Шебзухова заявляла о строительстве в Сочи десяти яхтенных марин на сумму триллион рублей.
https://ria.ru/20230705/plyazh-1882414929.html
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сочи, санкт-петербург
В порту Сочи рассказали о ситуации с местами для стоянки яхт
Гендиректор порта Сочи Владимиров опроверг данные, что на курорте нет мест для стоянки яхт
СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Генеральный директор морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров заявил, что на сегодняшний день в марине курорта есть места для швартовки яхт.
Ранее издание РБК
со ссылкой на экспертов отрасли сообщило, что этим летом в маринах Сочи и Санкт-Петербурга
практически нет свободных мест для стоянок яхт, вернувшихся из-за границы, а в целом на черноморско-азовском побережье не хватает до 10 тысяч швартовочных мест.
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Как отметил Владимиров, активный спрос на стоянку от собственников яхт, пришедших из-за рубежа, фиксируется с 2022 года, но ажиотажа нет. "Рост запросов на стоянку в порту Сочи, в том числе из-за рубежа, был в прошлом году. С прошлого года ничего не изменилось. Единственное, больше лодок из Крыма стало, на 5%. Наши причалы все работают, в марине есть места для стоянки", - рассказал РИА Новости гендиректор сочинского порта.
Как заявил РИА Новости директор крупного оператора ООО "БГ Консалтинг" Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, заполняемость марины в летний период "традиционно высокая, так было и в прошлом году, и в позапрошлом". "В зависимости от недели мы говорим о 80-90%-й заполняемости в высокий сезон, сейчас его пик. По наличию свободных мест - сейчас их порядка 20-30 швартовочных мест, готовых к приёму. Места все подготовлены, оборудованы средствами энергоснабжения, водоснабжения яхт, дефицита мест нет", - пояснил Прозоров, отметив, что мест станет больше к октябрю.
Он указал, что свободные места предназначены скорее для яхт больших размеров - до 15 метров, поэтому владельцам маломерных судов, желающим пришвартовать яхту в порту курорта, придется доплатить. Приток судовладельцев в порт Сочи из-за рубежа колеблется в пределах 5-10 %, в основном клиенты порта - собственники российских судов, добавил Прозоров.
Ранее генеральный председатель совета директоров группы "Альянс Марин Девелопмент" Ольга Шебзухова заявляла о строительстве в Сочи десяти яхтенных марин на сумму триллион рублей.
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