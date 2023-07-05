https://ria.ru/20230705/wwf-1882419726.html

WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций

WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций - РИА Новости, 05.07.2023

WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций

Министерство юстиции России включило Всемирный фонд дикой природы* (WWF*, признан иностранным агентом) в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:10

2023-07-05T17:10

2023-07-05T17:55

россия

всемирный фонд дикой природы

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило Всемирный фонд дикой природы* (WWF*, признан иностранным агентом) в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства."World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, "Всемирный фонд природы*") (Швейцария)", - следует из перечня Минюста. По оценке Генпрокуратуры, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти РФ, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".После этого Генпрокуратура признала деятельность фонда в России нежелательной. Так как WWF*, по мнению ведомства, "природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.После признания WWF* нежелательным российский Фонд дикой природы, до этого именовавшийся WWF Russia* и признанный иностранным агентом, заявил, что прекращает все отношения с международной организацией и расторгает соглашение об использовании логотипа "Панда".Как заявляла РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, к экологическим активистам она "относится с большим уважением", "но, когда это иностранные организации, которые получают гранты от западных стран и через эту повестку пытаются политизировать свою деятельность и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, этого допускать нельзя". Вице-премьер считает, что в России нужно развивать "свои" неправительственные экологические организации, чтобы голос общественности был "ярко представлен".* Организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20230404/wwf-1862871412.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, всемирный фонд дикой природы, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)