WWF* внесли в перечень нежелательных в России организаций
Минюст России внес WWF в перечень нежелательных организаций
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Министерство юстиции России включило Всемирный фонд дикой природы* (WWF*, признан иностранным агентом) в перечень нежелательных организаций, сообщается на сайте ведомства.
"World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, "Всемирный фонд природы*") (Швейцария)", - следует из перечня Минюста. По оценке Генпрокуратуры, представители WWF* "под видом деятельности по защите природы и окружающей среды" пытались влиять на решения органов власти РФ, "препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов".
После этого Генпрокуратура признала деятельность фонда в России нежелательной. Так как WWF*, по мнению ведомства, "природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.
После признания WWF* нежелательным российский Фонд дикой природы, до этого именовавшийся WWF Russia* и признанный иностранным агентом, заявил, что прекращает все отношения с международной организацией и расторгает соглашение об использовании логотипа "Панда".
Как заявляла РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, к экологическим активистам она "относится с большим уважением", "но, когда это иностранные организации, которые получают гранты от западных стран и через эту повестку пытаются политизировать свою деятельность и вмешиваться во внутренние дела нашей страны, этого допускать нельзя". Вице-премьер считает, что в России нужно развивать "свои" неправительственные экологические организации, чтобы голос общественности был "ярко представлен".
* Организация, выполняющая функции иностранного агента