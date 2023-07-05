Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 05.07.2023 (обновлено: 20:19 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vzryv-1882446993.html
Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве
Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве
Второй взрыв прогремел в среду в здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, предположительно, спецназ начал штурм, пишет украинское... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:14
2023-07-05T20:19
в мире
киев
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_4b33bec7ecfd11b289d364a76fb14313.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в среду в здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, предположительно, спецназ начал штурм, пишет украинское издание "Страна".Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по предварительным данным взорвано неустановленное взрывное устройство."В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм. После взрыва из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь", - пишет "Страна".В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
https://ria.ru/20230704/kiev-1882207206.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742891981_410:95:3015:2048_1920x0_80_0_0_372cda7bd20a357de6083a48ad1eb670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, происшествия
В мире, Киев, Украина, Происшествия
Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве

В здании Шевченковского райсуда в Киеве прогремел второй взрыв

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в среду в здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, предположительно, спецназ начал штурм, пишет украинское издание "Страна".
Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по предварительным данным взорвано неустановленное взрывное устройство.
«
"В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм. После взрыва из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь", - пишет "Страна".
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".
Люди на станции метро в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В Киеве около тысячи бомбоубежищ сняли с учета из-за непригодности
4 июля, 17:19
 
В миреКиевУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала