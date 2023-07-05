Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве
В здании Шевченковского райсуда в Киеве прогремел второй взрыв
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в среду в здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, предположительно, спецназ начал штурм, пишет украинское издание "Страна".
Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по предварительным данным взорвано неустановленное взрывное устройство.
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"В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм. После взрыва из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь", - пишет "Страна".
В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".