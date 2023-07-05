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Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве

Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские СМИ сообщили об еще одном взрыве в Шевченковском суде в Киеве

Второй взрыв прогремел в среду в здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, предположительно, спецназ начал штурм, пишет украинское... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:14

2023-07-05T19:14

2023-07-05T20:19

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Второй взрыв прогремел в среду в здании Шевченковского райсуда Киева, где обвиняемый взял заложников, предположительно, спецназ начал штурм, пишет украинское издание "Страна".Ранее в среду издание "Страна" со ссылкой на источник сообщило, что обвиняемый в теракте возле здания Верховной Рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк взорвал в помещении Шевченковского райсуда Киева три гранаты и взял двух конвоиров в заложники. Нацполиция Украины сообщила, что на месте взрыва работают спецназ, кинологи и взрывотехники. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что по предварительным данным взорвано неустановленное взрывное устройство."В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм. После взрыва из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь", - пишет "Страна".В результате беспорядков у здания Рады, прошедших 31 августа 2015 года после предварительного одобрения депутатами изменений в Конституцию страны в части децентрализации, погибли три сотрудника правоохранительных органов, более 150 человек получили ранения. Арсен Аваков, возглавлявший на тот момент МВД Украины, назвал виновной в беспорядках националистическую партию "Свобода" как одного из организаторов митингов. Правоохранители предъявили обвинение в организации беспорядков бойцу батальона "Сич" Игорю Гуменюку и бойцу батальона "Карпатская сич" Сергею Крайняку, им также инкриминируется статья "теракт".

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