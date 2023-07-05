https://ria.ru/20230705/vybory-1882318364.html

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов - РИА Новости, 05.07.2023

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов

С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:38

2023-07-05T11:38

2023-07-05T11:41

политика

луганская народная республика

херсонская область

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается выборов в заксобрания, ...что касается Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то выдвижение (кандидатов- ред.) начнется с 24 июля и продлится до середины августа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она напомнила, что законодательство дает этим регионам такое право "с учетом той ситуации и режима СВО"."Дает им такое право принять решение в интересах безопасности всех участников избирательного процесса, то есть принять решение о сокращении сроков избирательных действий, что и было сделано, и мы настоятельно это рекомендовали", - пояснила глава Центризбиркома.

https://ria.ru/20230705/vybory-1882315654.html

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луганская народная республика

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Дарья Буймова

политика, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова, цик рф