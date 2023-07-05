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Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов - РИА Новости, 05.07.2023
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11:38 05.07.2023 (обновлено: 11:41 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vybory-1882318364.html
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов - РИА Новости, 05.07.2023
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов
С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:38
2023-07-05T11:41
политика
луганская народная республика
херсонская область
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается выборов в заксобрания, ...что касается Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то выдвижение (кандидатов- ред.) начнется с 24 июля и продлится до середины августа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она напомнила, что законодательство дает этим регионам такое право "с учетом той ситуации и режима СВО"."Дает им такое право принять решение в интересах безопасности всех участников избирательного процесса, то есть принять решение о сокращении сроков избирательных действий, что и было сделано, и мы настоятельно это рекомендовали", - пояснила глава Центризбиркома.
https://ria.ru/20230705/vybory-1882315654.html
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политика, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова, цик рф
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов

Памфилова: с 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлла Памфилова
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается выборов в заксобрания, ...что касается Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то выдвижение (кандидатов- ред.) начнется с 24 июля и продлится до середины августа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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Она напомнила, что законодательство дает этим регионам такое право "с учетом той ситуации и режима СВО".
"Дает им такое право принять решение в интересах безопасности всех участников избирательного процесса, то есть принять решение о сокращении сроков избирательных действий, что и было сделано, и мы настоятельно это рекомендовали", - пояснила глава Центризбиркома.
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