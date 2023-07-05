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Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов - РИА Новости, 05.07.2023
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов
С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:38
2023-07-05T11:38
2023-07-05T11:41
политика
луганская народная республика
херсонская область
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. С 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается выборов в заксобрания, ...что касается Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, то выдвижение (кандидатов- ред.) начнется с 24 июля и продлится до середины августа", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она напомнила, что законодательство дает этим регионам такое право "с учетом той ситуации и режима СВО"."Дает им такое право принять решение в интересах безопасности всех участников избирательного процесса, то есть принять решение о сокращении сроков избирательных действий, что и было сделано, и мы настоятельно это рекомендовали", - пояснила глава Центризбиркома.
https://ria.ru/20230705/vybory-1882315654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова, цик рф
Политика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в заксобрания новых регионов
Памфилова: с 24 июля начнется выдвижение кандидатов на выборы в заксобрания новых регионов