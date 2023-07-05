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Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре - РИА Новости, 05.07.2023
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11:23 05.07.2023 (обновлено: 12:07 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/vybory-1882315654.html
Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре
Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре - РИА Новости, 05.07.2023
Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре
Выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 регионе, выдвинуто 116 кандидатов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:23
2023-07-05T12:07
политика
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 регионе, выдвинуто 116 кандидатов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается очень важных и масштабных выборов руководителей наших регионов. Таких у нас 21 регион, в которых... будут выбираться руководитель исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уже сейчас выдвинулось 116 кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.Она отметила, что 106 кандидатов выдвинуто от партий и еще 10 - в формате самовыдвижения.По словам главы Центризбиркома, выборы глав субъектов в Тюменской области пройдут за один день, в Омской области за два дня, а в остальных 19 регионах за три дня. Это Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский край, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Самарская и Смоленская области, Москва и Чукотский автономный округ.
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политика, элла памфилова, цик рф
Политика, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре

Памфилова: на выборы глав регионов, которые пройдут в сентябре, выдвинуто 116 кандидатур

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 регионе, выдвинуто 116 кандидатов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается очень важных и масштабных выборов руководителей наших регионов. Таких у нас 21 регион, в которых... будут выбираться руководитель исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уже сейчас выдвинулось 116 кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.
Она отметила, что 106 кандидатов выдвинуто от партий и еще 10 - в формате самовыдвижения.
По словам главы Центризбиркома, выборы глав субъектов в Тюменской области пройдут за один день, в Омской области за два дня, а в остальных 19 регионах за три дня. Это Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский край, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Самарская и Смоленская области, Москва и Чукотский автономный округ.
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