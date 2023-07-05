Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре
Памфилова: на выборы глав регионов, которые пройдут в сентябре, выдвинуто 116 кандидатур
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 регионе, выдвинуто 116 кандидатов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Что касается очень важных и масштабных выборов руководителей наших регионов. Таких у нас 21 регион, в которых... будут выбираться руководитель исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уже сейчас выдвинулось 116 кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.
Она отметила, что 106 кандидатов выдвинуто от партий и еще 10 - в формате самовыдвижения.
По словам главы Центризбиркома, выборы глав субъектов в Тюменской области пройдут за один день, в Омской области за два дня, а в остальных 19 регионах за три дня. Это Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский край, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Самарская и Смоленская области, Москва и Чукотский автономный округ.