https://ria.ru/20230705/vybory-1882315654.html

Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре

Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре - РИА Новости, 05.07.2023

Памфилова рассказала о подготовке к выборам глав регионов в сентябре

Выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 регионе, выдвинуто 116 кандидатов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:23

2023-07-05T11:23

2023-07-05T12:07

политика

элла памфилова

цик рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 регионе, выдвинуто 116 кандидатов, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Что касается очень важных и масштабных выборов руководителей наших регионов. Таких у нас 21 регион, в которых... будут выбираться руководитель исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Уже сейчас выдвинулось 116 кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ в среду.Она отметила, что 106 кандидатов выдвинуто от партий и еще 10 - в формате самовыдвижения.По словам главы Центризбиркома, выборы глав субъектов в Тюменской области пройдут за один день, в Омской области за два дня, а в остальных 19 регионах за три дня. Это Якутия, Хакасия, Алтайский, Красноярский, Приморский край, Амурская, Воронежская, Ивановская, Кемеровская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Псковская, Самарская и Смоленская области, Москва и Чукотский автономный округ.

https://ria.ru/20230703/vybory-1881911034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, цик рф