https://ria.ru/20230705/volny-1882277176.html

В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн

В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн - РИА Новости, 05.07.2023

В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн

Высота волн в заливе Петра Великого в Приморском крае в ночь на четверг достигнет опасного уровня четырех метров из-за усиления ветра под влиянием циклона,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T04:46

2023-07-05T04:46

2023-07-05T04:47

примгидромет

владивосток

приморский край

сахалин

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Высота волн в заливе Петра Великого в Приморском крае в ночь на четверг достигнет опасного уровня четырех метров из-за усиления ветра под влиянием циклона, сообщили в Примгидромете. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение ввиду ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь. "Приморье находится во власти глубокого циклона, который уже с утра оказывает влияние на южные районы, где начались дожди. Ветер на южном побережье усилился до 20 метров в секунду... На мысах залива Петра Великого порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, во второй половине дня высота волны увеличится до 2,5 метра. Ближайшей ночью дожди охватят большую территорию края, а самые сильные переместятся на юго-восток и восток края. Высота волн на востоке залива увеличится до опасных значений – четыре метра", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Всего на юге и юго-востоке края ожидается выпадение 50-100 миллиметров осадков. Днем в четверг дожди в южной части Приморья закончатся на фоне смещения циклона к Сахалину. "Небольшие и умеренные" осадки останутся на севере региона, добавили в Примгидромете.

https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html

https://ria.ru/20230705/tof-1882276860.html

владивосток

приморский край

сахалин

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примгидромет, владивосток, приморский край, сахалин