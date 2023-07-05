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В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн - РИА Новости, 05.07.2023
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04:46 05.07.2023 (обновлено: 04:47 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/volny-1882277176.html
В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн
В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн - РИА Новости, 05.07.2023
В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн
Высота волн в заливе Петра Великого в Приморском крае в ночь на четверг достигнет опасного уровня четырех метров из-за усиления ветра под влиянием циклона,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T04:46
2023-07-05T04:47
примгидромет
владивосток
приморский край
сахалин
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Высота волн в заливе Петра Великого в Приморском крае в ночь на четверг достигнет опасного уровня четырех метров из-за усиления ветра под влиянием циклона, сообщили в Примгидромете. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение ввиду ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь. "Приморье находится во власти глубокого циклона, который уже с утра оказывает влияние на южные районы, где начались дожди. Ветер на южном побережье усилился до 20 метров в секунду... На мысах залива Петра Великого порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, во второй половине дня высота волны увеличится до 2,5 метра. Ближайшей ночью дожди охватят большую территорию края, а самые сильные переместятся на юго-восток и восток края. Высота волн на востоке залива увеличится до опасных значений – четыре метра", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета. Всего на юге и юго-востоке края ожидается выпадение 50-100 миллиметров осадков. Днем в четверг дожди в южной части Приморья закончатся на фоне смещения циклона к Сахалину. "Небольшие и умеренные" осадки останутся на севере региона, добавили в Примгидромете.
https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html
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примгидромет, владивосток, приморский край, сахалин
Примгидромет, Владивосток, Приморский край, Сахалин
В приморском заливе Петра Великого прогнозируют опасный уровень волн

Примгидромет: высота волн в заливе Петра Великого достигнет четырех метров из-за циклона

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗалив Петра Великого
Залив Петра Великого - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Залив Петра Великого. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Высота волн в заливе Петра Великого в Приморском крае в ночь на четверг достигнет опасного уровня четырех метров из-за усиления ветра под влиянием циклона, сообщили в Примгидромете.
Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение ввиду ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь.
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"Приморье находится во власти глубокого циклона, который уже с утра оказывает влияние на южные районы, где начались дожди. Ветер на южном побережье усилился до 20 метров в секунду... На мысах залива Петра Великого порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, во второй половине дня высота волны увеличится до 2,5 метра. Ближайшей ночью дожди охватят большую территорию края, а самые сильные переместятся на юго-восток и восток края. Высота волн на востоке залива увеличится до опасных значений – четыре метра", - говорится в сообщении на сайте Примгидромета.
Всего на юге и юго-востоке края ожидается выпадение 50-100 миллиметров осадков. Днем в четверг дожди в южной части Приморья закончатся на фоне смещения циклона к Сахалину.
"Небольшие и умеренные" осадки останутся на севере региона, добавили в Примгидромете.
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ПримгидрометВладивостокПриморский крайСахалин
 
 
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