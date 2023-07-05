https://ria.ru/20230705/volnovakha-1882469577.html

Ракета ВСУ повредила три этажа в здании администрации Волновахи в ДНР

Ракета ВСУ повредила три этажа в здании администрации Волновахи в ДНР - РИА Новости, 05.07.2023

Ракета ВСУ повредила три этажа в здании администрации Волновахи в ДНР

Ракета ВСУ пробила три этажа в здании администрации Волновахи, от второго удара повалились деревья, - рассказал РИА Новости мэр города в ДНР Константин... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T21:37

2023-07-05T21:37

2023-07-05T21:48

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Ракета ВСУ пробила три этажа в здании администрации Волновахи, от второго удара повалились деревья, - рассказал РИА Новости мэр города в ДНР Константин Зинченко. "Три этажа повредило. Третий, четвертый и до второго дошла (ракета)", - рассказал Зинченко. По его словам, трех сотрудников администрации спасатели оперативно извлекли из-под обломков, они уехали домой, медицинская помощь им не понадобилась. В свою очередь, заместитель главы города Сергей Филиндаш сообщил агентству, что по зданию было нанесено два удара, жертв удалось избежать, потому что большинство сотрудников находилось в момент обстрела на улице. "Не было ничего (звука прилета), был удар сразу. И как какое-то сюрреалистическое действие. Куча пыли, ничего не видно, все покрыл мрак, закрыто было пылью все. Куски и ошметки везде летели. А потом сразу последовал второй удар. Как люди не пострадали - это чудо. Они (удары) один за одним шли", - рассказал он. ВСУ специально нанесли удар именно по администрации Волновахи, считает мэр Волновали Зинченко. "Я не знаю, какие причины, мотивы, но все это время постоянно вокруг администрации прилетает. А это уже конкретно целили в здание", - заявил он.

https://ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-1882293643.html

волноваха

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в мире, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины