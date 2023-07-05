https://ria.ru/20230705/vino-1882280219.html

Роскачество развеяло миф о дешевом вине

Роскачество развеяло миф о дешевом вине - РИА Новости, 05.07.2023

Роскачество развеяло миф о дешевом вине

Утверждение о том, что дешевое вино плохое - это миф, на полках есть множество качественных позиций отечественного производства в низком ценовом сегменте,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T06:04

2023-07-05T06:04

2023-07-05T06:04

роскачество

артур саркисян

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Утверждение о том, что дешевое вино плохое - это миф, на полках есть множество качественных позиций отечественного производства в низком ценовом сегменте, однако также стоит учитывать и сам магазин, где совершается покупка, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Начнем с того, что мнение "вино чем дешевле, тем хуже" - это потребительский миф. Это показали шесть лет исследований, проводимых Роскачеством", - сообщили там. Так, по словам директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, прошлогодний топ-50 лучших образцов на 50% составили вина в ценовой категории до 500 рублей, при этом 12 вин, высоко оцененных экспертами, были куплены по цене от 169 до 399 рублей. "Мы можем отметить, что способ определения качества вина "на глаз" - по цене бутылки - себя не оправдывает. В розничной торговле уже представлено достаточно много качественных и недорогих российских вин", - уточнила она. Президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, позиция которого также приводится в сообщении, отметил, что за последние годы качество недорогого вина целого ряда производителей выросло на порядок - благодаря вложениям в оборудование, виноградники, которые субсидирует государство, и в организацию производственных процессов. Гораздо меньше стало вин, которые вызывают замечания по качеству, имеют посторонние тона. При этом на цену прямое влияние оказывает "эффект масштаба". Так, если винодельня небольшая, то ей крайне сложно сделать бутылку недорогого вина, но чем крупнее производитель, тем ниже его расходы на каждую выпущенную позицию. "Чем крупнее производитель, тем дешевле может быть его вино. Наиболее доступны сейчас на рынке из лидеров рейтинга Роскачества вина "Кубань Вино". ... В категориях игристых вин высокие оценки получали вина "Золотой Балки" и "Дербент Вино", - добавила Буняева. Кроме того, при выборе недорогого вина важно и то, в каком магазине его покупать. "Если вы в дорогом супермаркете, где в винном отделе вам помогает с выбором элегантный кавист, выбор вина приближается к 1000 наименований, а на кассе покупку укладывают в крафтовый пакет, оплата за все эти услуги заложена в цену бутылки. В таких магазинах вина дешевле 500-600 рублей не бывает в принципе. Но это не значит, что в магазинах попроще нет качественного вина", - подчеркнули в Роскачестве.

https://ria.ru/20230629/vino-1881270944.html

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роскачество, артур саркисян, россия