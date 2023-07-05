https://ria.ru/20230705/vengriya-1882326519.html
Россия поставляет Венгрии обещанные объемы нефти и газа, заверил Мурашко
Россия поставляет Венгрии обещанные объемы нефти и газа, заверил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023
Россия поставляет Венгрии обещанные объемы нефти и газа, заверил Мурашко
Россия выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию на комфортных для Будапешта условиях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:06
2023-07-05T12:06
2023-07-05T12:06
экономика
венгрия
россия
цены на нефть
петер сийярто
михаил мурашко
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Россия выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию на комфортных для Будапешта условиях, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "По обязательствам, которые взяли на себя газовые и нефтяные компании, могу сказать, что они выполняются в полном объеме. Это обеспечивает безопасность населения Венгрии - как энергетическую, так и финансовую, поскольку те условия, на которых в данный момент поставляются (нефть и газ), являются комфортными и позволяют стране развиваться", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
https://ria.ru/20230703/neft-1881970033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, россия, цены на нефть, петер сийярто, михаил мурашко
Экономика, Венгрия, Россия, Цены на нефть, Петер Сийярто, Михаил Мурашко
Россия поставляет Венгрии обещанные объемы нефти и газа, заверил Мурашко
Мурашко заявил, что Россия выполняет обязательства по поставкам Венгрии нефти и газа