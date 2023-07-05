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При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек - РИА Новости, 05.07.2023
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11:57 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/vashington-1882323201.html
При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек
При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек - РИА Новости, 05.07.2023
При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек
Девять человек, включая двух несовершеннолетних, ранены в ходе стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия, США), сообщила местная полиция на своей странице в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:57
2023-07-05T11:57
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять человек, включая двух несовершеннолетних, ранены в ходе стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия, США), сообщила местная полиция на своей странице в Twitter. Около часа ночи по местному времени (8.00 мск), полиция округа получила сигнал о стрельбе - прибыв на место, стражи закона установили, что несколько человек получили огнестрельные ранения. "Все жертвы получили повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всего у нас девять жертв. Двое являются несовершеннолетними, одному девять лет, другому – семнадцать", - сказал помощник начальника бюро расследований полиции округа Колумбия Лесли Парсонс в видеообращении. По его словам, нападавшие открыли огонь по местным жителям, праздновавшим на улице День независимости США. В розыск объявлен темный внедорожник. Ранее СМИ сообщали об аналогичных случаях в городе Форт-Уэрт в штате Техас, где по меньшей мере три человека погибли и восемь ранены, а также в Филадельфии, где сообщается о пяти погибших и двух раненых. В конце прошлой недели по меньшей мере 29 человек пострадали из-за стрельбы в Балтиморе.
https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html
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в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша
В мире, Вашингтон (штат), Колумбия, США
При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек

При стрельбе в Вашингтоне ранены девять человек, включая двух несовершеннолетних

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять человек, включая двух несовершеннолетних, ранены в ходе стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия, США), сообщила местная полиция на своей странице в Twitter.
Около часа ночи по местному времени (8.00 мск), полиция округа получила сигнал о стрельбе - прибыв на место, стражи закона установили, что несколько человек получили огнестрельные ранения.
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При стрельбе в Техасе погибли три человека
4 июля, 15:13
"Все жертвы получили повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всего у нас девять жертв. Двое являются несовершеннолетними, одному девять лет, другому – семнадцать", - сказал помощник начальника бюро расследований полиции округа Колумбия Лесли Парсонс в видеообращении.
По его словам, нападавшие открыли огонь по местным жителям, праздновавшим на улице День независимости США. В розыск объявлен темный внедорожник.
Ранее СМИ сообщали об аналогичных случаях в городе Форт-Уэрт в штате Техас, где по меньшей мере три человека погибли и восемь ранены, а также в Филадельфии, где сообщается о пяти погибших и двух раненых. В конце прошлой недели по меньшей мере 29 человек пострадали из-за стрельбы в Балтиморе.
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