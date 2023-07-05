https://ria.ru/20230705/vashington-1882323201.html

При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек

При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек - РИА Новости, 05.07.2023

При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек

Девять человек, включая двух несовершеннолетних, ранены в ходе стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия, США), сообщила местная полиция на своей странице в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:57

2023-07-05T11:57

2023-07-05T11:57

в мире

вашингтон (штат)

колумбия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460831_0:133:3036:1841_1920x0_80_0_0_66c50192ba91ce31a390038b46d62547.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять человек, включая двух несовершеннолетних, ранены в ходе стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия, США), сообщила местная полиция на своей странице в Twitter. Около часа ночи по местному времени (8.00 мск), полиция округа получила сигнал о стрельбе - прибыв на место, стражи закона установили, что несколько человек получили огнестрельные ранения. "Все жертвы получили повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всего у нас девять жертв. Двое являются несовершеннолетними, одному девять лет, другому – семнадцать", - сказал помощник начальника бюро расследований полиции округа Колумбия Лесли Парсонс в видеообращении. По его словам, нападавшие открыли огонь по местным жителям, праздновавшим на улице День независимости США. В розыск объявлен темный внедорожник. Ранее СМИ сообщали об аналогичных случаях в городе Форт-Уэрт в штате Техас, где по меньшей мере три человека погибли и восемь ранены, а также в Филадельфии, где сообщается о пяти погибших и двух раненых. В конце прошлой недели по меньшей мере 29 человек пострадали из-за стрельбы в Балтиморе.

https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html

https://ria.ru/20230704/strelba-1882042912.html

вашингтон (штат)

колумбия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), колумбия, сша