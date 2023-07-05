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Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023
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12:53 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/vaktsina-1882340744.html
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко
Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:53
2023-07-05T12:53
в мире
россия
венгрия
будапешт
михаил мурашко
петер сийярто
воз
вакцина "спутник v"
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Российская Федерация протянула руку помощи венгерскому народу в сложный период пандемии. Именно вакцина "Спутник" обеспечила в нужный момент миллионов граждан страны и позволила сохранить свою жизнь и не причинить вреда здоровью", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html
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в мире, россия, венгрия, будапешт, михаил мурашко, петер сийярто, воз, вакцина "спутник v"
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Михаил Мурашко, Петер Сийярто, ВОЗ, Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко

Мурашко: вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии.
"Российская Федерация протянула руку помощи венгерскому народу в сложный период пандемии. Именно вакцина "Спутник" обеспечила в нужный момент миллионов граждан страны и позволила сохранить свою жизнь и не причинить вреда здоровью", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
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В миреРоссияВенгрияБудапештМихаил МурашкоПетер СийяртоВОЗВакцина "Спутник V"
 
 
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