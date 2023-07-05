https://ria.ru/20230705/vaktsina-1882340744.html
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко
Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:53
2023-07-05T12:53
2023-07-05T12:53
в мире
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венгрия
будапешт
михаил мурашко
петер сийярто
воз
вакцина "спутник v"
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Российская Федерация протянула руку помощи венгерскому народу в сложный период пандемии. Именно вакцина "Спутник" обеспечила в нужный момент миллионов граждан страны и позволила сохранить свою жизнь и не причинить вреда здоровью", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.
https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, будапешт, михаил мурашко, петер сийярто, воз, вакцина "спутник v"
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Михаил Мурашко, Петер Сийярто, ВОЗ, Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко
Мурашко: вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров