https://ria.ru/20230705/vaktsina-1882340744.html

Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко

Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко - РИА Новости, 05.07.2023

Вакцина "Спутник V" сохранила здоровье миллионам венгров, заявил Мурашко

Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:53

2023-07-05T12:53

2023-07-05T12:53

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петер сийярто

воз

вакцина "спутник v"

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" помогла сохранить жизнь и здоровье миллионам венгров, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, который является сопредседателем российско-венгерской межправкомиссии. "Российская Федерация протянула руку помощи венгерскому народу в сложный период пандемии. Именно вакцина "Спутник" обеспечила в нужный момент миллионов граждан страны и позволила сохранить свою жизнь и не причинить вреда здоровью", - сказал Мурашко на пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Мурашко в среду посетит в Будапеште Седьмую конференцию ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды.

https://ria.ru/20230425/vaktsina-1867584072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, россия, венгрия, будапешт, михаил мурашко, петер сийярто, воз, вакцина "спутник v"