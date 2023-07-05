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"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине - РИА Новости, 05.07.2023
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14:39 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ustranenie-1882370906.html
"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине
"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине - РИА Новости, 05.07.2023
"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине
Правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России, заявил отставной американский разведчик... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:39
2023-07-05T14:39
в мире
россия
украина
владимир зеленский
скотт риттер
москва
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.&quot;Война закончится на условиях России&quot;, — указал эксперт.Как утверждает специалист, Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, и после победы над украинской армией Москва проведет демилитаризацию и денацификацию страны, устранив в процессе правительство Зеленского.&quot;Для украинцев все пойдет наперекосяк. Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств&quot;, — подытожил Риттер.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, москва
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Москва
"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: конфликт с Россией не закончится хорошо для Зеленского

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«

"Война закончится на условиях России", — указал эксперт.

Как утверждает специалист, Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, и после победы над украинской армией Москва проведет демилитаризацию и денацификацию страны, устранив в процессе правительство Зеленского.
«

"Для украинцев все пойдет наперекосяк. Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств", — подытожил Риттер.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится.
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