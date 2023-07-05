https://ria.ru/20230705/ustranenie-1882370906.html

"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине

"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине - РИА Новости, 05.07.2023

"Зашли слишком далеко". В США сообщили Зеленскому плохие новости об Украине

Правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России, заявил отставной американский разведчик... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:39

2023-07-05T14:39

2023-07-05T14:39

в мире

россия

украина

владимир зеленский

скотт риттер

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab4777202055d37216ddca8f47e4fb10.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Правительство президента Украины Владимира Зеленского будет устранено в ходе денацификации страны после победы России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty."Война закончится на условиях России", — указал эксперт.Как утверждает специалист, Россия больше не может доверять киевскому режиму в поддержке какого-либо мирного соглашения, и после победы над украинской армией Москва проведет демилитаризацию и денацификацию страны, устранив в процессе правительство Зеленского."Для украинцев все пойдет наперекосяк. Это не закончится хорошо для Зеленского. Они ничего не смогут сделать, чтобы разрешить эту ситуацию. Они зашли слишком далеко и совершили слишком много зверств", — подытожил Риттер.Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский готов полностью уничтожить свою армию ради достижения невыполнимой цели по захвату Крыма, поскольку считает, что без этого конфликт с Россией не закончится.

https://ria.ru/20230705/ugroza-1882326785.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, скотт риттер, москва