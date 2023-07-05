https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html

"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время

"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время - РИА Новости, 05.07.2023

"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев в среду в своем телеграм-канале экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:12

2023-07-05T18:12

2023-07-05T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

укрэнерго

жкх

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a188b1ed2ce720cc06275917940a0b11.jpg

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев в среду в своем телеграм-канале экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на энергосистему. "По состоянию на 16:00 (совпадает с мск) мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. Но возможности электростанций сейчас ограничены. Многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании рекомендуют украинцам с 16.00 до 23.00 (совпадает с мск) пользоваться бытовыми приборами разумно: не включать кондиционер или использовать его в энергоэффективном режиме, уменьшить пользование электрочайником и утюгом, перенести работу стиральных машин и бойлеров на ночное время. Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.

https://ria.ru/20230621/kiev-1879515889.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, укрэнерго, жкх, украина, ситуация в днр и лнр