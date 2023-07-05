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"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время - РИА Новости, 05.07.2023
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18:12 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882435527.html
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время - РИА Новости, 05.07.2023
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев в среду в своем телеграм-канале экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:12
2023-07-05T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
укрэнерго
жкх
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев в среду в своем телеграм-канале экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на энергосистему. "По состоянию на 16:00 (совпадает с мск) мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. Но возможности электростанций сейчас ограничены. Многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале. В компании рекомендуют украинцам с 16.00 до 23.00 (совпадает с мск) пользоваться бытовыми приборами разумно: не включать кондиционер или использовать его в энергоэффективном режиме, уменьшить пользование электрочайником и утюгом, перенести работу стиральных машин и бойлеров на ночное время. Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.
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в мире, укрэнерго, жкх, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Укрэнерго, ЖКХ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время

"Укрэнерго" призвало украинцев экономить свет в вечернее время из-за нагрузки на систему

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала украинцев в среду в своем телеграм-канале экономить свет в вечернее время из-за большой нагрузки на энергосистему.
"По состоянию на 16:00 (совпадает с мск) мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки. Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. Но возможности электростанций сейчас ограничены. Многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов", - говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
В компании рекомендуют украинцам с 16.00 до 23.00 (совпадает с мск) пользоваться бытовыми приборами разумно: не включать кондиционер или использовать его в энергоэффективном режиме, уменьшить пользование электрочайником и утюгом, перенести работу стиральных машин и бойлеров на ночное время.
Ранее председатель правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкрэнергоЖКХУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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