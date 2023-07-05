https://ria.ru/20230705/ukraina-1882413512.html
СМИ: в США утверждают, что выявили российских разведчиков на Украине
СМИ: в США утверждают, что выявили российских разведчиков на Украине - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: в США утверждают, что выявили российских разведчиков на Украине
В Соединенных Штатах утверждают, что выявляли российских разведчиков в украинских правительстве и армии, пишет издание Newsweek со ссылкой на западного... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:50
2023-07-05T16:50
2023-07-05T16:50
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
сша
центральное разведывательное управление (цру)
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Соединенных Штатах утверждают, что выявляли российских разведчиков в украинских правительстве и армии, пишет издание Newsweek со ссылкой на западного сотрудника контрразведки, который занимается Украиной. "Мы успешно обнаруживали российских разведчиков внутри украинского правительства и среди военных, а также во многих других частях цепи", - сказал собеседник издания, подтвердив своими словами звучащие в США утверждения, но не приведя никаких подробностей или фактических подтверждений этого. Он также утверждает, что деятельность российских разведчиков фиксировали и в других странах Восточной Европы. При этом издание также сообщает и о шпионской деятельности американской разведки в регионе, отмечая, что ЦРУ использует Польшу как хаб, c помощью которого осуществляет связь со своими агентами в России и на Украине.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879988302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, сша, центральное разведывательное управление (цру), россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в США утверждают, что выявили российских разведчиков на Украине
Newsweek: в США считают, что выявили российских разведчиков в правительстве Украины и ВСУ