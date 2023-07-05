Медведчук рассказал о деградации украинской социологии
Медведчук: украинские социологи занимаются пропагандой и игнорируют неудобные мнения
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Социология Украины продолжает деградировать, украинские ученые преследуют пропагандистские цели, игнорируя неудобные мнения, заявил украинский оппозиционный политик, бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук в авторской колонке в Telegram-канале "Другая Украина".
"Сегодня цель украинских социологов совершенно другая: навязать мнение о том, что сомневаться в курсе и руководстве Украины ее гражданам нельзя", – написал Медведчук. По его словам, к сожалению, "большинство украинцев в правильности нацистского курса не сомневается". "Такая обстановка давит на психику любого здорового человека. Те же социологические исследования показывают, что подавляющее большинство граждан Украины нуждаются в психологической помощи", - добавил он.
Политик обратил внимание на проблемы, озвученные ранее Киевским международным институтом социологии, среди которых низкая готовность участвовать в опросах граждан с пророссийскими настроениями, а также нежелание граждан публично говорить о чем они на самом деле думают. "Почему же в стране, которую Запад объявил образцом демократии, граждане боятся говорить то, что думают?" – недоумевает Медведчук.
"Более низкая готовность к участию "пророссийски" настроенных граждан может компенсироваться более высокой готовностью к участию "проукраински" настроенных граждан", – цитирует Медведчук заявление Киевского международного института социологии.
Политик также обратил внимание на сообщение института о том, что его представителям сложно проводить опрос населения на территориях, неподконтрольных Украине "из-за перебоев со связью". "Переводя на русский язык, который все больше дискриминируется командой Зеленского, это означает, что мнение украинцев вне контролируемой Украиной территории не учитывается. К этому следует добавить, что не учитывается мнение и миллионов беженцев, которые находятся в Европе и других странах… Как видим, по мнению украинских социологов, "неправильным гражданам" следует молчать и слушать "правильных" граждан", – заключил он.
Ранее по указу Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а в январе Верховная рада лишила его депутатского мандата. Сам Медведчук был передан российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ подозревает Медведчука в госизмене и содействии терроризму. При этом политик заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Весной 2022 года Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, были включены более 15 партий, среди которых "Оппозиционная платформа – За жизнь".