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СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 05.07.2023 (обновлено: 16:48 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882397509.html
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:51
2023-07-05T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ. По данным издания, сейчас существуют две масштабные транспортные сети для снабжения ВСУ вооружениями. Одна из них не скрывается: суда доставляют в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши грузы, которые затем перевозятся на Украину фурами и поездами. Операции "серого флота" коммерческих авиалайнеров держатся в тайне. Собеседник издания в ЦРУ попросил редакцию не называть конкретные базы и подрядчика."Вашингтон считает, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты", — пишет Newsweek со ссылкой на представителя разведывательного ведомства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230705/svo-1882365952.html
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в мире, украина, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину

Newsweek: США используют флот коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ.
По данным издания, сейчас существуют две масштабные транспортные сети для снабжения ВСУ вооружениями. Одна из них не скрывается: суда доставляют в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши грузы, которые затем перевозятся на Украину фурами и поездами.
Операции "серого флота" коммерческих авиалайнеров держатся в тайне. Собеседник издания в ЦРУ попросил редакцию не называть конкретные базы и подрядчика.
"Вашингтон считает, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты", — пишет Newsweek со ссылкой на представителя разведывательного ведомства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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