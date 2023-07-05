https://ria.ru/20230705/ukraina-1882397509.html

СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину

СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину

США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:51

2023-07-05T15:51

2023-07-05T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

центральное разведывательное управление (цру)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ. По данным издания, сейчас существуют две масштабные транспортные сети для снабжения ВСУ вооружениями. Одна из них не скрывается: суда доставляют в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши грузы, которые затем перевозятся на Украину фурами и поездами. Операции "серого флота" коммерческих авиалайнеров держатся в тайне. Собеседник издания в ЦРУ попросил редакцию не называть конкретные базы и подрядчика."Вашингтон считает, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты", — пишет Newsweek со ссылкой на представителя разведывательного ведомства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230705/svo-1882365952.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр