https://ria.ru/20230705/ukraina-1882397509.html
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:51
2023-07-05T15:51
2023-07-05T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
центральное разведывательное управление (цру)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. США используют "серый флот" коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину, сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники в ЦРУ. По данным издания, сейчас существуют две масштабные транспортные сети для снабжения ВСУ вооружениями. Одна из них не скрывается: суда доставляют в порты Бельгии, Нидерландов, Германии и Польши грузы, которые затем перевозятся на Украину фурами и поездами. Операции "серого флота" коммерческих авиалайнеров держатся в тайне. Собеседник издания в ЦРУ попросил редакцию не называть конкретные базы и подрядчика."Вашингтон считает, что, если бы детали этих рейсов были известны, Россия бы атаковала их узлы и маршруты", — пишет Newsweek со ссылкой на представителя разведывательного ведомства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230705/svo-1882365952.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c485bb33cd46ab2aa86427dff3a9e3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, центральное разведывательное управление (цру), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: США создали коммерческий авиафлот для переброски оружия на Украину
Newsweek: США используют флот коммерческих самолетов для переброски оружия на Украину