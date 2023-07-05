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СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ - РИА Новости, 05.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html
СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ
СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ
Секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:19
2023-07-05T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные, сообщает издание Newsweek. "Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ", - говорится в сообщении. По данным издания, всё, что делается, должно соответствовать ограничениям, которые были установлены президентом США Джо Байденом. Глава ЦРУ Уильям Бернс неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. Ранее газета Washington Post сообщила, что Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ

Newsweek сообщил, что многое из военной помощи Украине выполняется не Пентагоном, а ЦРУ

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные, сообщает издание Newsweek.
"Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ", - говорится в сообщении. По данным издания, всё, что делается, должно соответствовать ограничениям, которые были установлены президентом США Джо Байденом.
Глава ЦРУ Уильям Бернс неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. Ранее газета Washington Post сообщила, что Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Зеленский заявил, что у Украины нет секретов от ЦРУ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаУильям БернсЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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