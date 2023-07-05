https://ria.ru/20230705/ukraina-1882383335.html

СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ

СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ

Секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные, сообщает издание Newsweek. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:19

2023-07-05T15:19

2023-07-05T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

сша

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные, сообщает издание Newsweek. "Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ", - говорится в сообщении. По данным издания, всё, что делается, должно соответствовать ограничениям, которые были установлены президентом США Джо Байденом. Глава ЦРУ Уильям Бернс неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. Ранее газета Washington Post сообщила, что Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20230703/tsru-1881908564.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), сша, ситуация в днр и лнр