СМИ: секретную помощь Украине курируют не в Пентагоне, а в ЦРУ
Newsweek сообщил, что многое из военной помощи Украине выполняется не Пентагоном, а ЦРУ
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Секретную помощь Украине курирует ЦРУ, а не американские военные, сообщает издание Newsweek.
"Многое из того, что Вашингтон делает для помощи Украине, держится в секрете, а многое из того, что обычно входит в сферу компетенции американских военных, выполняется ЦРУ", - говорится в сообщении. По данным издания, всё, что делается, должно соответствовать ограничениям, которые были установлены президентом США Джо Байденом.
Глава ЦРУ Уильям Бернс неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. Ранее газета Washington Post сообщила, что Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".