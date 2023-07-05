СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной
WP: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить киевскому режиму возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщила газета The Washington Post.
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"Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных по образцу того, что Соединенные Штаты сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских вооруженных сил сражаться", — пояснили журналисты.
По информации издания, эта мера не означает, что Киев получит желанное приглашение вступить в Североатлантический альянс, так как НАТО столкнулась с дилеммой в украинском вопросе.
"Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда она вступила в НАТО в 1955 году, либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией", — заметили авторы статьи.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 — 12 июля, одной из основных тем заявлено повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.