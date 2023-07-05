https://ria.ru/20230705/ukraina-1882368883.html

СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной

СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной

Лидеры стран НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить киевскому режиму возможность перевооружаться во время... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:33

2023-07-05T14:33

2023-07-05T14:33

в мире

украина

израиль

киев

нато

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить киевскому режиму возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщила газета The Washington Post."Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных по образцу того, что Соединенные Штаты сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских вооруженных сил сражаться", — пояснили журналисты.По информации издания, эта мера не означает, что Киев получит желанное приглашение вступить в Североатлантический альянс, так как НАТО столкнулась с дилеммой в украинском вопросе."Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда она вступила в НАТО в 1955 году, либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией", — заметили авторы статьи.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 — 12 июля, одной из основных тем заявлено повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.

https://ria.ru/20230705/sammit-1882280928.html

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html

украина

израиль

киев

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, израиль, киев, нато