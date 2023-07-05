Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882368883.html
СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной
СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной
Лидеры стран НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить киевскому режиму возможность перевооружаться во время... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:33
2023-07-05T14:33
в мире
украина
израиль
киев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить киевскому режиму возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщила газета The Washington Post."Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных по образцу того, что Соединенные Штаты сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских вооруженных сил сражаться", — пояснили журналисты.По информации издания, эта мера не означает, что Киев получит желанное приглашение вступить в Североатлантический альянс, так как НАТО столкнулась с дилеммой в украинском вопросе."Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда она вступила в НАТО в 1955 году, либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией", — заметили авторы статьи.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 — 12 июля, одной из основных тем заявлено повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.
https://ria.ru/20230705/sammit-1882280928.html
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html
украина
израиль
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, израиль, киев, нато
В мире, Украина, Израиль, Киев, НАТО
СМИ: Запад придумал, что сделать с Украиной

WP: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидеры стран НАТО разрабатывают список официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить киевскому режиму возможность перевооружаться во время ослабления боевых действий, сообщила газета The Washington Post.
«
"Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне Украины, смоделированных по образцу того, что Соединенные Штаты сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских вооруженных сил сражаться", — пояснили журналисты.
По информации издания, эта мера не означает, что Киев получит желанное приглашение вступить в Североатлантический альянс, так как НАТО столкнулась с дилеммой в украинском вопросе.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
НАТО на саммите в Литве снова назовет Россию прямой угрозой, считают в МИД
Вчера, 06:21
"Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда она вступила в НАТО в 1955 году, либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией", — заметили авторы статьи.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11 — 12 июля, одной из основных тем заявлено повышение безопасности региона посредством дальнейшего укрепления сдерживания и обороны.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева
Вчера, 09:39
 
В миреУкраинаИзраильКиевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала