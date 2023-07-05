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Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия - РИА Новости, 05.07.2023
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10:19 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882302177.html
Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия
Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия - РИА Новости, 05.07.2023
Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия
Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:19
2023-07-05T10:19
украина
киев
россия
алексей резников
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия. "Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь", - заявил Резников. Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО". "Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать", - заявил Резников. Он добавил, что западные союзники Киева "на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать". Россия ранее неоднократно заявляла, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ, а страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20230630/ukraina-1881404331.html
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украина, киев, россия, алексей резников, нато, в мире
Украина, Киев, Россия, Алексей Резников, НАТО, В мире
Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Министр обороны Украины назвал страну идеальным полигоном для испытания западного оружия

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. 9 января 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия.
"Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь", - заявил Резников.
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Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО".
"Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать", - заявил Резников. Он добавил, что западные союзники Киева "на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать".
Россия ранее неоднократно заявляла, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ, а страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
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