https://ria.ru/20230705/ukraina-1882302177.html

Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия - РИА Новости, 05.07.2023

Резников назвал Украину полигоном для испытания западного оружия

Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:19

2023-07-05T10:19

2023-07-05T10:19

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киев

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times заявил, что страна является идеальным полигоном для испытания западного оружия. "Для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь", - заявил Резников. Как отмечает издание, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также недавно разработанных Германией систем противовоздушной обороны IRIS-T позволила впервые подвергнуть совместному испытанию "все различные системы уровня НАТО". "Системы работают вместе ... Им это тоже очень важно знать", - заявил Резников. Он добавил, что западные союзники Киева "на самом деле могут увидеть, работает ли их оружие, насколько эффективно оно работает и нужно ли его модернизировать". Россия ранее неоднократно заявляла, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ, а страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.

https://ria.ru/20230630/ukraina-1881404331.html

https://ria.ru/20230629/chudo-oruzhie-1880984339.html

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Дарья Буймова

украина, киев, россия, алексей резников, нато, в мире