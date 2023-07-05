https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html

"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева

"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева - РИА Новости, 05.07.2023

"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева

Киевские власти видят во вмешательстве НАТО единственный шанс на перелом ситуации на поле боя, однако на деле Североатлантический альянс не в состоянии выстоять РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:39

2023-07-05T09:39

2023-07-05T11:24

в мире

украина

киев

россия

скотт риттер

нато

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Киевские власти видят во вмешательстве НАТО единственный шанс на перелом ситуации на поле боя, однако на деле Североатлантический альянс не в состоянии выстоять против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.По его словам, украинские вооруженные силы уже оказались на пороге краха и вынуждены бороться за свое выживание, чтобы дотянуть до саммита НАТО."Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство НАТО. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки, у них нет материально-технической поддержки, у них нет командования и управления, они не знают, как это делать. Так что для Украины все кончено. Они должны были принять сделку, когда Путин предложил ее в апреле 2022 года. Представьте, где бы мы были сегодня, но нет..." — посетовал отставной разведчик.Риттер также подчеркнул, что попытки украинского контрнаступления в конечном счете обернутся полномасштабным реверсом в сторону российских сил, превышающих противника численностью и уровнем подготовки.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882236902.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, россия, скотт риттер, нато