"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева
Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Киевские власти видят во вмешательстве НАТО единственный шанс на перелом ситуации на поле боя, однако на деле Североатлантический альянс не в состоянии выстоять против России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По его словам, украинские вооруженные силы уже оказались на пороге краха и вынуждены бороться за свое выживание, чтобы дотянуть до саммита НАТО.
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"Они будут умолять НАТО вмешаться, потому что единственный шанс для Украины — это вмешательство НАТО. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт, у них нет войск, у них нет подготовки, у них нет материально-технической поддержки, у них нет командования и управления, они не знают, как это делать. Так что для Украины все кончено. Они должны были принять сделку, когда Путин предложил ее в апреле 2022 года. Представьте, где бы мы были сегодня, но нет..." — посетовал отставной разведчик.
Риттер также подчеркнул, что попытки украинского контрнаступления в конечном счете обернутся полномасштабным реверсом в сторону российских сил, превышающих противника численностью и уровнем подготовки.