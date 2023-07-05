https://ria.ru/20230705/udar-1882456665.html

Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow

Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023

Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow

Удар по зданию администрации города Волноваха в ДНР был, предположительно, нанесен ракетами Storm Shadow, тип ракет сейчас устанавливается, сообщил в эфире... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:49

2023-07-05T19:49

2023-07-05T20:07

специальная военная операция на украине

волноваха

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Удар по зданию администрации города Волноваха в ДНР был, предположительно, нанесен ракетами Storm Shadow, тип ракет сейчас устанавливается, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин."Storm Shadow – это очень серьезные ракеты. На самом деле, сейчас устанавливается (тип ракет – ред.). Возможно, это HIMARS, которые тоже имеют разрушительную силу", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

волноваха

донецкая народная республика

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2023

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волноваха, денис пушилин, донецкая народная республика