https://ria.ru/20230705/udar-1882456665.html
Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow
Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow - РИА Новости, 05.07.2023
Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow
Удар по зданию администрации города Волноваха в ДНР был, предположительно, нанесен ракетами Storm Shadow, тип ракет сейчас устанавливается, сообщил в эфире... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:49
2023-07-05T19:49
2023-07-05T20:07
специальная военная операция на украине
волноваха
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Удар по зданию администрации города Волноваха в ДНР был, предположительно, нанесен ракетами Storm Shadow, тип ракет сейчас устанавливается, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин."Storm Shadow – это очень серьезные ракеты. На самом деле, сейчас устанавливается (тип ракет – ред.). Возможно, это HIMARS, которые тоже имеют разрушительную силу", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
волноваха
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волноваха, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Удар по администрации Волновахи, предположительно, нанесли из Storm Shadow
Пушилин: ВСУ, предположительно, ударили по зданию администрации Волновахи из Storm Shadow