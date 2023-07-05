https://ria.ru/20230705/tunberg-1882458679.html
СМИ: Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции
СМИ: Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции
Известной шведской экоактивистке Грете Тунберг в Швеции предъявлено обвинение в неповиновении полиции на июньской акции протеста на юге страны, девушке может... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:03
2023-07-05T20:03
2023-07-05T20:03
швеция
мальме
грета тунберг
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ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости. Известной шведской экоактивистке Грете Тунберг в Швеции предъявлено обвинение в неповиновении полиции на июньской акции протеста на юге страны, девушке может грозить до шести месяцев тюрьмы, но, вероятнее всего, ее приговорят к штрафу, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на шведское СМИ. "По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в "неповиновении приказу полиции" предъявлено 20-летней активистке после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения акции протеста в южном городе Мальмё в середине июня", - говорится в сообщении. Как поясняется, Тунберг вместе с группой активистов пыталась заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани. По данным агентства, максимальное наказание, которое может запросить обвинение, - шестимесячное тюремное заключение, однако Тунберг и ее соратников, скорее всего, приговорят к штрафам. Сообщается, что слушания по делу состоятся в окружном суде Мальмё в конце июля.
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швеция, мальме , грета тунберг
Швеция, Мальме , Грета Тунберг
СМИ: Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции
AFP: Грета Тунберг предстанет перед судом Мальме из-за неповиновения полиции на акции
ЦЮРИХ, 5 июл - РИА Новости.
Известной шведской экоактивистке Грете Тунберг в Швеции предъявлено обвинение в неповиновении полиции на июньской акции протеста на юге страны, девушке может грозить до шести месяцев тюрьмы, но, вероятнее всего, ее приговорят к штрафу, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на шведское СМИ.
"По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в "неповиновении приказу полиции" предъявлено 20-летней активистке после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения акции протеста в южном городе Мальмё в середине июня", - говорится в сообщении.
Как поясняется, Тунберг вместе с группой активистов пыталась заблокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, участники демонстрации не подчинились требованию полиции покинуть район гавани.
По данным агентства, максимальное наказание, которое может запросить обвинение, - шестимесячное тюремное заключение, однако Тунберг и ее соратников, скорее всего, приговорят к штрафам. Сообщается, что слушания по делу состоятся в окружном суде Мальмё в конце июля.
Грета Тунберг окончила школу в 20 лет