https://ria.ru/20230705/tu-142-1882358234.html
Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике
Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике - РИА Новости, 05.07.2023
Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике
Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:54
2023-07-05T13:54
2023-07-05T14:45
безопасность
ту-142
арктика
северный ледовитый океан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба Северного флота. "Продолжительность полета экипажа Ту-142 составила более 9 часов. Экипаж противолодочного самолета выполнил полет над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана", - сообщили на флоте. Отмечается, что экипаж провел ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике. На флоте подчеркнули, что полет Ту-142 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20230704/tu-95ms-1882201544.html
арктика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ту-142, арктика, северный ледовитый океан
Безопасность, Ту-142, Арктика, Северный Ледовитый океан
Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике
Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба Северного флота.
"Продолжительность полета экипажа Ту-142 составила более 9 часов. Экипаж противолодочного самолета выполнил полет над акваторией Баренцева и Карского морей
, а также южной части Северного Ледовитого океана", - сообщили на флоте.
Отмечается, что экипаж провел ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.
На флоте подчеркнули, что полет Ту-142 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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