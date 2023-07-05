https://ria.ru/20230705/tu-142-1882358234.html

Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике

Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике - РИА Новости, 05.07.2023

Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет в Арктике

Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T13:54

2023-07-05T13:54

2023-07-05T14:45

безопасность

ту-142

арктика

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противолодочный самолет Ту-142 Северного флота выполнил девятичасовой полет над нейтральными водами морей Северного Ледовитого океана, сообщила пресс-служба Северного флота. "Продолжительность полета экипажа Ту-142 составила более 9 часов. Экипаж противолодочного самолета выполнил полет над акваторией Баренцева и Карского морей, а также южной части Северного Ледовитого океана", - сообщили на флоте. Отмечается, что экипаж провел ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике. На флоте подчеркнули, что полет Ту-142 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20230704/tu-95ms-1882201544.html

арктика

северный ледовитый океан

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Кирилл Волков

безопасность, ту-142, арктика, северный ледовитый океан