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ЦРУ помогали убедить страны, не выступившие против России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
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16:26 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/tsru-1882404530.html
ЦРУ помогали убедить страны, не выступившие против России, пишут СМИ
ЦРУ помогали убедить страны, не выступившие против России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2023
ЦРУ помогали убедить страны, не выступившие против России, пишут СМИ
США подключили ЦРУ к работе со странами, которые не захотели выступать против России в вопросе конфликта на Украине, сообщает журнал Newsweek. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:26
2023-07-05T16:26
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
уильям бернс
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США подключили ЦРУ к работе со странами, которые не захотели выступать против России в вопросе конфликта на Украине, сообщает журнал Newsweek. Издание отмечает, что десятки стран пришлось убеждать принять идеи администрации Джо Байдена по указанному конфликту. В это число входили и соседи Украины, которые не совсем разделяют точку зрения Вашингтона и Киева. "Управлять этим пришлось ЦРУ, работая через коллег из внешней разведки и тайной полиции, а не через публичных политиков и дипломатов... ЦРУ обратилось за помощью к соседям Украины, чтобы лучше понять (президента России Владимира) Путина, а также (Владимира) Зеленского", - говорится в сообщении. Глава ЦРУ Уильям Бернс неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. Ранее газета Washington Post сообщила, что Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230705/ssha-1882400192.html
https://ria.ru/20230704/gibel-1882063324.html
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украина
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), уильям бернс
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Уильям Бернс
ЦРУ помогали убедить страны, не выступившие против России, пишут СМИ

Newsweek: США подключили ЦРУ к работе со странами, не желавшими выступать против России

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. США подключили ЦРУ к работе со странами, которые не захотели выступать против России в вопросе конфликта на Украине, сообщает журнал Newsweek.
Издание отмечает, что десятки стран пришлось убеждать принять идеи администрации Джо Байдена по указанному конфликту. В это число входили и соседи Украины, которые не совсем разделяют точку зрения Вашингтона и Киева.
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СМИ: в американской разведке подтвердили, что ЦРУ работает на Украине
Вчера, 15:59
"Управлять этим пришлось ЦРУ, работая через коллег из внешней разведки и тайной полиции, а не через публичных политиков и дипломатов... ЦРУ обратилось за помощью к соседям Украины, чтобы лучше понять (президента России Владимира) Путина, а также (Владимира) Зеленского", - говорится в сообщении.
Глава ЦРУ Уильям Бернс неоднократно ездил в Киев после начала российской военной операции. Ранее газета Washington Post сообщила, что Бернс и Владимир Зеленский провели тайную встречу, в ходе которой обсудили планы Киева вернуть контроль над утраченными территориями.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Уильям Бернс
 
 
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