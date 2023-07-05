https://ria.ru/20230705/tsitadel-1882267420.html

Ветеран ГРУ рассказал о срыве операции "Цитадель" советской разведкой

Ветеран ГРУ рассказал о срыве операции "Цитадель" советской разведкой - РИА Новости, 05.07.2023

Ветеран ГРУ рассказал о срыве операции "Цитадель" советской разведкой

Советская военная разведка сорвала планы Гитлера внезапно начать операцию "Цитадель" на Курской дуге, более того, советские войска смогли упредить противника... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:28

2023-07-05T00:28

2023-07-05T00:28

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главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Советская военная разведка сорвала планы Гитлера внезапно начать операцию "Цитадель" на Курской дуге, более того, советские войска смогли упредить противника массированным артиллерийский огнем, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, доктор исторических наук, полковник ГРУ ГШ РФ в отставке Владимир Винокуров. В России 5 июля отмечается 80-летие начала битвы на Курской дуге, которая стала переломным сражением Великой Отечественной войны. "К предстоящей операции "Цитадель" по разгрому советских войск на Курском выступе немцы готовились тщательно. 1 июля Гитлер принял окончательное решение – операция "Цитадель" начнется 5 июля. При этом во многом он рассчитывал на внезапность, но этого не произошло. Советская военная разведка за два месяца добыла достаточно сведений о подготовке противником этой операции. А в период между 2 и 5 июля установила точную дату и час начала германского наступления под Курском – 3 часа 30 минут 5 июля 1943 года", - сказал Винокуров. Он подчеркнул, что на основании этих данных командующие Центральным и Воронежским фронтами получили указание Ставки упредить противника и нанести массированный артиллерийский удар по районам скопления его войск. "На рассвете 5 июля войска двух фронтов обрушили на боевые порядки немецких войск, изготовившихся к атаке, мощный артиллерийский удар. В ходе артиллерийской огневой подготовки был нанесен ощутимый урон вражеской артиллерии и пехоте, разрушены и уничтожены многие командные пункты", - сказал Винокуров.

https://ria.ru/20230629/podpole-1881008058.html

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россия, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, безопасность