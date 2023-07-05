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"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев - РИА Новости, 05.07.2023
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13:42 05.07.2023 (обновлено: 16:29 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/trebovanie-1882352480.html
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев - РИА Новости, 05.07.2023
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев
Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о том, что помимо обещанных Западом истребителей F-16... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:42
2023-07-05T16:29
в мире
украина
киев
сша
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о том, что помимо обещанных Западом истребителей F-16 Киев также надеется получить больше типов военных самолетов.Пользователи портала посчитали требования Украины слишком вопиющими, обвинив киевский режим в невероятной наглости."Честно говоря, это действительно самый самоуверенный нищий, которого я когда-либо видел. Мало того что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", — написал один из читателей."Продолжать конфликт не беда, все равно еще есть люди и поддержка. Правящая партия на Украине вроде называется "Слуга народа", да? Прекрасное название! Эти слуги народа, кажется, вообще в упор не видят украинцев", — отметил второй.&quot;Вы только что сказали, что хотите пригласить Вооруженные силы США, разве это не конец всего?&quot; — поинтересовался третий."Украинское правительство снова доказало, что является пешкой США и Великобритании", — указал пользователь.&quot;Украина не успокоится, пока не попробует на вкус все западное оружие&quot;, — пожаловался читатель."После F-16 Киев попросил F-18, затем F-15, потом F-35, наконец — F-22, B-1B и B-2. Украине были переданы американские авианосцы класса "Вашингтон" и "Форд", а Соединенные Штаты Америки были переименованы в Соединенные Штаты Украины", — подытожил комментатор.Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html
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в мире, украина, киев, сша, нато
В мире, Украина, Киев, США, НАТО
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев

Читатели "Гуанча" осудили требование Киева поставить Украине больше западных самолетов

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookГруппа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Группа из четырех истребителей F-16 Fighting Falcon ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о том, что помимо обещанных Западом истребителей F-16 Киев также надеется получить больше типов военных самолетов.
Пользователи портала посчитали требования Украины слишком вопиющими, обвинив киевский режим в невероятной наглости.
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"Честно говоря, это действительно самый самоуверенный нищий, которого я когда-либо видел. Мало того что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", — написал один из читателей.
"Продолжать конфликт не беда, все равно еще есть люди и поддержка. Правящая партия на Украине вроде называется "Слуга народа", да? Прекрасное название! Эти слуги народа, кажется, вообще в упор не видят украинцев", — отметил второй.
«

"Вы только что сказали, что хотите пригласить Вооруженные силы США, разве это не конец всего?" — поинтересовался третий.

"Украинское правительство снова доказало, что является пешкой США и Великобритании", — указал пользователь.
«

"Украина не успокоится, пока не попробует на вкус все западное оружие", — пожаловался читатель.

"После F-16 Киев попросил F-18, затем F-15, потом F-35, наконец — F-22, B-1B и B-2. Украине были переданы американские авианосцы класса "Вашингтон" и "Форд", а Соединенные Штаты Америки были переименованы в Соединенные Штаты Украины", — подытожил комментатор.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.
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