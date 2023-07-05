https://ria.ru/20230705/trebovanie-1882352480.html
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев - РИА Новости, 05.07.2023
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев
Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о том, что помимо обещанных Западом истребителей F-16... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:42
2023-07-05T13:42
2023-07-05T16:29
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читателей китайского издания "Гуанча" возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о том, что помимо обещанных Западом истребителей F-16 Киев также надеется получить больше типов военных самолетов.Пользователи портала посчитали требования Украины слишком вопиющими, обвинив киевский режим в невероятной наглости."Честно говоря, это действительно самый самоуверенный нищий, которого я когда-либо видел. Мало того что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", — написал один из читателей."Продолжать конфликт не беда, все равно еще есть люди и поддержка. Правящая партия на Украине вроде называется "Слуга народа", да? Прекрасное название! Эти слуги народа, кажется, вообще в упор не видят украинцев", — отметил второй."Вы только что сказали, что хотите пригласить Вооруженные силы США, разве это не конец всего?" — поинтересовался третий."Украинское правительство снова доказало, что является пешкой США и Великобритании", — указал пользователь."Украина не успокоится, пока не попробует на вкус все западное оружие", — пожаловался читатель."После F-16 Киев попросил F-18, затем F-15, потом F-35, наконец — F-22, B-1B и B-2. Украине были переданы американские авианосцы класса "Вашингтон" и "Форд", а Соединенные Штаты Америки были переименованы в Соединенные Штаты Украины", — подытожил комментатор.Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
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в мире, украина, киев, сша, нато
В мире, Украина, Киев, США, НАТО
"Самоуверенные нищие". Наглое требование Киева шокировало китайцев
Читатели "Гуанча" осудили требование Киева поставить Украине больше западных самолетов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Читателей китайского издания "Гуанча
" возмутили слова официального представителя ВВС Украины Юрия Игната о том, что помимо обещанных Западом истребителей F-16 Киев также надеется получить больше типов военных самолетов.
Пользователи портала посчитали требования Украины слишком вопиющими, обвинив киевский режим в невероятной наглости.
"Для Украины все кончено". Разведчик разрушил последнюю надежду Киева
"Честно говоря, это действительно самый самоуверенный нищий, которого я когда-либо видел. Мало того что он хочет хорошо есть, так еще и залез на стол, чтобы заказать еду", — написал один из читателей.
"Продолжать конфликт не беда, все равно еще есть люди и поддержка. Правящая партия на Украине вроде называется "Слуга народа", да? Прекрасное название! Эти слуги народа, кажется, вообще в упор не видят украинцев", — отметил второй.
«
"Вы только что сказали, что хотите пригласить Вооруженные силы США, разве это не конец всего?" — поинтересовался третий.
"Украинское правительство снова доказало, что является пешкой США и Великобритании", — указал пользователь.
«
"Украина не успокоится, пока не попробует на вкус все западное оружие", — пожаловался читатель.
"После F-16 Киев попросил F-18, затем F-15
, потом F-35
, наконец — F-22
, B-1B и B-2
. Украине были переданы американские авианосцы класса "Вашингтон" и "Форд", а Соединенные Штаты Америки были переименованы в Соединенные Штаты Украины", — подытожил комментатор.
Ранее глава военного комитета НАТО
адмирал Роб Бауэр
заявлял, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления.
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