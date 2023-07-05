Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/tramvai-1882397637.html
ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске
ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске - РИА Новости, 05.07.2023
ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске
ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска; средства пойдут на закупку подвижного состава, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:52
2023-07-05T15:52
вэб.рф (вэб)
курск
роман старовойт
олег говорун
экономика
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469574_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c3aa7c1a61646840afe0cc1635126865.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска; средства пойдут на закупку подвижного состава, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Общая стоимость проекта составляет 12,9 миллиарда рублей. Из них более половины – 8,2 миллиарда рублей - объем участия ВЭБ.РФ, включая средства ФНБ. Реализация проекта даст возможность к 2035 году увеличить пассажиропоток до восьми миллионов человек в год", - говорится в сообщении. В рамках модернизации планируется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, а также подвижного состава. Все объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент идет реконструкция восьми тяговых подстанций и депо. Всего обновят 42,6 километра трамвайных путей и закупят 22 односекционных трамвая "Львенок". Первый трамвай, специально разработанный для Курска, уже прибыл в город в марте этого года. Сейчас на нем проходят обучение местные специалисты. "За счет средств ВЭБ.РФ в рамках федеральной правительственной программы идет финансирование модернизации электротранспорта уже в двух городах. В Курске вовсю идут ремонтные работы, благодаря комплексной модернизации всей трамвайной инфраструктуры куряне и гости города смогут передвигаться быстро и комфортно. Схема финансирования проекта позволит снизить долговую нагрузку на региональный бюджет и обеспечить социально ответственный тариф для населения", - сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что в регионе уже проведена большая часть работы в части модернизации городского электротранспорта. "Поддержка проекта со стороны ВЭБ.РФ позволяет продолжить развитие трамвайной сети города Курска. До конца года планируем реконструировать 20,8 километра трамвайных путей, четыре тяговые подстанции и ожидаем поставку семи новых низкопольных трамваев. Таким образом, уже в текущем году мы сможем запустить движение по первому трамвайному маршруту", - сообщил глава региона.
https://ria.ru/20230617/zavidovo-1878900579.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573469574_459:0:3190:2048_1920x0_80_0_0_16859ba12801d1737e2a4114e4e4ef25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэб.рф (вэб), курск, роман старовойт, олег говорун, экономика, курская область
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Курск, Роман Старовойт, Олег Говорун, Экономика, Курская область
ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске

ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей на обновление трамвайной сети в Курске

© РИА Новости / Светлана БаеваКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска; средства пойдут на закупку подвижного состава, сообщает пресс-служба госкорпорации.
«
"Общая стоимость проекта составляет 12,9 миллиарда рублей. Из них более половины – 8,2 миллиарда рублей - объем участия ВЭБ.РФ, включая средства ФНБ. Реализация проекта даст возможность к 2035 году увеличить пассажиропоток до восьми миллионов человек в год", - говорится в сообщении.
В рамках модернизации планируется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, а также подвижного состава. Все объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент идет реконструкция восьми тяговых подстанций и депо. Всего обновят 42,6 километра трамвайных путей и закупят 22 односекционных трамвая "Львенок". Первый трамвай, специально разработанный для Курска, уже прибыл в город в марте этого года. Сейчас на нем проходят обучение местные специалисты.
"За счет средств ВЭБ.РФ в рамках федеральной правительственной программы идет финансирование модернизации электротранспорта уже в двух городах. В Курске вовсю идут ремонтные работы, благодаря комплексной модернизации всей трамвайной инфраструктуры куряне и гости города смогут передвигаться быстро и комфортно. Схема финансирования проекта позволит снизить долговую нагрузку на региональный бюджет и обеспечить социально ответственный тариф для населения", - сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что в регионе уже проведена большая часть работы в части модернизации городского электротранспорта.
"Поддержка проекта со стороны ВЭБ.РФ позволяет продолжить развитие трамвайной сети города Курска. До конца года планируем реконструировать 20,8 километра трамвайных путей, четыре тяговые подстанции и ожидаем поставку семи новых низкопольных трамваев. Таким образом, уже в текущем году мы сможем запустить движение по первому трамвайному маршруту", - сообщил глава региона.
ОЭЗ Завидово в Тверской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
ВЭБ.РФ: проект "Завидово" развивается и не требует реструктуризации
17 июня, 16:45
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)КурскРоман СтаровойтОлег ГоворунЭкономикаКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала