https://ria.ru/20230705/tramvai-1882397637.html

ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске

ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске - РИА Новости, 05.07.2023

ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске

ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска; средства пойдут на закупку подвижного состава, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:52

2023-07-05T15:52

2023-07-05T15:52

вэб.рф (вэб)

курск

роман старовойт

олег говорун

экономика

курская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска; средства пойдут на закупку подвижного состава, сообщает пресс-служба госкорпорации. "Общая стоимость проекта составляет 12,9 миллиарда рублей. Из них более половины – 8,2 миллиарда рублей - объем участия ВЭБ.РФ, включая средства ФНБ. Реализация проекта даст возможность к 2035 году увеличить пассажиропоток до восьми миллионов человек в год", - говорится в сообщении. В рамках модернизации планируется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, а также подвижного состава. Все объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент идет реконструкция восьми тяговых подстанций и депо. Всего обновят 42,6 километра трамвайных путей и закупят 22 односекционных трамвая "Львенок". Первый трамвай, специально разработанный для Курска, уже прибыл в город в марте этого года. Сейчас на нем проходят обучение местные специалисты. "За счет средств ВЭБ.РФ в рамках федеральной правительственной программы идет финансирование модернизации электротранспорта уже в двух городах. В Курске вовсю идут ремонтные работы, благодаря комплексной модернизации всей трамвайной инфраструктуры куряне и гости города смогут передвигаться быстро и комфортно. Схема финансирования проекта позволит снизить долговую нагрузку на региональный бюджет и обеспечить социально ответственный тариф для населения", - сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что в регионе уже проведена большая часть работы в части модернизации городского электротранспорта. "Поддержка проекта со стороны ВЭБ.РФ позволяет продолжить развитие трамвайной сети города Курска. До конца года планируем реконструировать 20,8 километра трамвайных путей, четыре тяговые подстанции и ожидаем поставку семи новых низкопольных трамваев. Таким образом, уже в текущем году мы сможем запустить движение по первому трамвайному маршруту", - сообщил глава региона.

https://ria.ru/20230617/zavidovo-1878900579.html

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вэб.рф (вэб), курск, роман старовойт, олег говорун, экономика, курская область