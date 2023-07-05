ВЭБ.РФ профинансирует обновление трамвайной сети в Курске
ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей на обновление трамвайной сети в Курске
Курск. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ выделил первые 443,5 миллиона рублей для проекта модернизации трамвайной сети Курска; средства пойдут на закупку подвижного состава, сообщает пресс-служба госкорпорации.
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"Общая стоимость проекта составляет 12,9 миллиарда рублей. Из них более половины – 8,2 миллиарда рублей - объем участия ВЭБ.РФ, включая средства ФНБ. Реализация проекта даст возможность к 2035 году увеличить пассажиропоток до восьми миллионов человек в год", - говорится в сообщении.
В рамках модернизации планируется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, а также подвижного состава. Все объекты будут введены в эксплуатацию в 2024 году. На данный момент идет реконструкция восьми тяговых подстанций и депо. Всего обновят 42,6 километра трамвайных путей и закупят 22 односекционных трамвая "Львенок". Первый трамвай, специально разработанный для Курска, уже прибыл в город в марте этого года. Сейчас на нем проходят обучение местные специалисты.
"За счет средств ВЭБ.РФ в рамках федеральной правительственной программы идет финансирование модернизации электротранспорта уже в двух городах. В Курске вовсю идут ремонтные работы, благодаря комплексной модернизации всей трамвайной инфраструктуры куряне и гости города смогут передвигаться быстро и комфортно. Схема финансирования проекта позволит снизить долговую нагрузку на региональный бюджет и обеспечить социально ответственный тариф для населения", - сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что в регионе уже проведена большая часть работы в части модернизации городского электротранспорта.
"Поддержка проекта со стороны ВЭБ.РФ позволяет продолжить развитие трамвайной сети города Курска. До конца года планируем реконструировать 20,8 километра трамвайных путей, четыре тяговые подстанции и ожидаем поставку семи новых низкопольных трамваев. Таким образом, уже в текущем году мы сможем запустить движение по первому трамвайному маршруту", - сообщил глава региона.