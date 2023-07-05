https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882268692.html

В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли

В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли - РИА Новости, 05.07.2023

В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли

Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:57

2023-07-05T00:57

2023-07-05T00:57

михаил мишустин

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Потребительская активность, мы с вами тоже об этом подробно говорили, в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году после роста 7%", - сказал он.

https://ria.ru/20230705/zhile-1882268287.html

россия

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михаил мишустин, россия, экономика, владимир путин