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В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли - РИА Новости, 05.07.2023
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00:57 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882268692.html
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли - РИА Новости, 05.07.2023
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли
Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:57
2023-07-05T00:57
михаил мишустин
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Потребительская активность, мы с вами тоже об этом подробно говорили, в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году после роста 7%", - сказал он.
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михаил мишустин, россия, экономика, владимир путин
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Владимир Путин
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли

Мишустин: рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8 процента

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Потребительская активность, мы с вами тоже об этом подробно говорили, в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году после роста 7%", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Путин сообщил о росте числа людей, расселенных из непригодного жилья
00:53
 
Михаил МишустинРоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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