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В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли - РИА Новости, 05.07.2023
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли
Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T00:57
2023-07-05T00:57
2023-07-05T00:57
михаил мишустин
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. "Потребительская активность, мы с вами тоже об этом подробно говорили, в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году после роста 7%", - сказал он.
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михаил мишустин, россия, экономика, владимир путин
Михаил Мишустин, Россия, Экономика, Владимир Путин
В России ускорился рост суммарного оборота розничной торговли
Мишустин: рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8 процента
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Рост суммарного оборота розничной торговли в России ускорился до 8,8% к уровню двухлетней давности, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
"Потребительская активность, мы с вами тоже об этом подробно говорили, в мае увеличилась относительно прошлого года, к уровню двухлетней давности рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания, платных услуг населению ускорился до 8,8%. Это год к году после роста 7%", - сказал он.
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