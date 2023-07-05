https://ria.ru/20230705/tof-1882276860.html

Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье

Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье - РИА Новости, 05.07.2023

Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье

Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Приморском крае и на маршрутах следования кораблей из-за ухудшения погоды в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T04:20

2023-07-05T04:20

2023-07-05T04:20

приморский край

владивосток

россия

тихоокеанский флот вмф россии

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Приморском крае и на маршрутах следования кораблей из-за ухудшения погоды в регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь. "В связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей повышена штормовая готовность... Экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона", - говорится в сообщении пресс-службы. Дополнительные меры безопасности приняли в пунктах базирования. Там усилили дежурно-вахтенную службу, закрепили имущество, провели герметизацию кораблей, подготовили и проверили резервные источники питания. Аварийно-спасательные силы и буксиры находятся в готовности выйти в море. "Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html

https://ria.ru/20230618/ssha-1878973945.html

приморский край

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приморский край, владивосток, россия, тихоокеанский флот вмф россии, примгидромет