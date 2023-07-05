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Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье - РИА Новости, 05.07.2023
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04:20 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/tof-1882276860.html
Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье
Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье - РИА Новости, 05.07.2023
Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье
Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Приморском крае и на маршрутах следования кораблей из-за ухудшения погоды в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T04:20
2023-07-05T04:20
приморский край
владивосток
россия
тихоокеанский флот вмф россии
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Приморском крае и на маршрутах следования кораблей из-за ухудшения погоды в регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь. "В связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей повышена штормовая готовность... Экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона", - говорится в сообщении пресс-службы. Дополнительные меры безопасности приняли в пунктах базирования. Там усилили дежурно-вахтенную службу, закрепили имущество, провели герметизацию кораблей, подготовили и проверили резервные источники питания. Аварийно-спасательные силы и буксиры находятся в готовности выйти в море. "Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230630/tof-1881342571.html
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приморский край, владивосток, россия, тихоокеанский флот вмф россии, примгидромет
Приморский край, Владивосток, Россия, Тихоокеанский флот ВМФ России, Примгидромет
Тихоокеанский флот повысил штормовую готовность из-за непогоды в Приморье

ТОФ повысил штормовую готовность из-за ухудшения погоды в Приморском крае

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКорабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг"
Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера Варяг - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Корабельная артиллерийская установка главного калибра АК-130 ракетного крейсера "Варяг". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл - РИА Новости. Штормовую готовность повысили в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ в Приморском крае и на маршрутах следования кораблей из-за ухудшения погоды в регионе, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Во вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение из-за ожидаемого ухудшения погоды, связанного с приближением циклона. Сильные дожди с грозами и локальным усилением ветра вероятны во Владивостоке и на юге Приморья весь день в среду и утром в четверг. Во Владивостоке утром в среду начался дождь.
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"В связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае в пунктах базирования Тихоокеанского флота (ТОФ) и на маршрутах перехода кораблей повышена штормовая готовность... Экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона", - говорится в сообщении пресс-службы.
Дополнительные меры безопасности приняли в пунктах базирования. Там усилили дежурно-вахтенную службу, закрепили имущество, провели герметизацию кораблей, подготовили и проверили резервные источники питания. Аварийно-спасательные силы и буксиры находятся в готовности выйти в море.
"Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
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Приморский крайВладивостокРоссияТихоокеанский флот ВМФ РоссииПримгидромет
 
 
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