https://ria.ru/20230705/titan-1882346148.html
СМИ раскрыли новые подробности о затонувшем батискафе "Титан"
СМИ раскрыли новые подробности о затонувшем батискафе "Титан" - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ раскрыли новые подробности о затонувшем батискафе "Титан"
Батискаф "Титан", который затонул в Атлантике, был серьезно поврежден после попадания молнии в 2018 году, а видео об этом было удалено с Youtube, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:17
2023-07-05T13:17
2023-07-05T13:17
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
сша
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Батискаф "Титан", который затонул в Атлантике, был серьезно поврежден после попадания молнии в 2018 году, а видео об этом было удалено с Youtube, сообщает портал Insider. Оригинал интервью с Стоктоном Рашем, главой компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф "Титан", было опубликовано в августе 2020 года. Однако впоследствии интервью было удалено. "К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар по углеродному волокну, вероятно, полностью вывел бы нас из строя... За пару дней мы смогли заменить все эти компоненты", - приводит портал слова Раша, сказанные им в интервью. Согласно сообщению компании в соцсети, на которое ссылается портал, "более 70% внутренней системы" пострадало после попадания молнии. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.
https://ria.ru/20230626/batiskaf-1880470528.html
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поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, США
СМИ раскрыли новые подробности о затонувшем батискафе "Титан"
Insider: затонувший батискаф "Титан" был сильно поврежден ударом молнии в 2018 году
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Батискаф "Титан", который затонул в Атлантике, был серьезно поврежден после попадания молнии в 2018 году, а видео об этом было удалено с Youtube, сообщает портал Insider.
Оригинал интервью с Стоктоном Рашем, главой компании OceanGate Expeditions, которой принадлежал батискаф "Титан", было опубликовано в августе 2020 года. Однако впоследствии интервью было удалено.
"К счастью, это был не прямой удар. Прямой удар по углеродному волокну, вероятно, полностью вывел бы нас из строя... За пару дней мы смогли заменить все эти компоненты", - приводит портал слова Раша, сказанные им в интервью.
Согласно сообщению компании в соцсети, на которое ссылается портал, "более 70% внутренней системы" пострадало после попадания молнии.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к "Титанику" - океанскому лайнеру, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки батискафа, полностью разрушившегося в результате имплозии – направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа были позднее подняты на поверхность.
СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций