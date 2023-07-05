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В Белгородской области сформируют второй полк теробороны - РИА Новости, 05.07.2023
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23:28 05.07.2023 (обновлено: 23:58 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/teroborona-1882478771.html
В Белгородской области сформируют второй полк теробороны
В Белгородской области сформируют второй полк теробороны - РИА Новости, 05.07.2023
В Белгородской области сформируют второй полк теробороны
В Белгородской области формируют второй полк территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T23:28
2023-07-05T23:58
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В Белгородской области формируют второй полк территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;В течение более чем полугода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий, такая возможность оказалось, что есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, &lt;...&gt; они будут вооружены&quot;, — сказал он.Подробностей губернатор раскрывать не стал, но уточнил, что формируется второй полк территориальной самообороны численностью в три тысячи человек. Сегодня вечером Гладков провел прямую линию в соцсетях, где отвечал на вопросы, волнующие жителей области. В частности, его спросили о необходимости вооружить членов территориальной самообороны. По словам главы региона, вопрос вооружения прорабатывался с главой государства и силовыми ведомствами. "Докладывал лично президенту Владимиру Владимировичу Путину. Докладывал с теми предложениями, которые уже сформированы у нас. Услышал слова поддержки, нужно сейчас сформировать правовую основу", — добавил Гладков. В декабре прошлого года в регионе были сформированы отряды территориальной самообороны для оперативного реагирования на сложные ситуации. Состав этих отрядов насчитывает более трех тысяч человек, прошедших специальную подготовку. Они работают на добровольной основе, не получая зарплату.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230627/obstrely-1880656639.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сформируют второй полк теробороны

Гладков: в Белгородской области сформируют второй полк теробороны в три тысячи человек

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 5 июл — РИА Новости. В Белгородской области формируют второй полк территориальной самообороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В течение более чем полугода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий, такая возможность оказалось, что есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, <...> они будут вооружены", — сказал он.

Подробностей губернатор раскрывать не стал, но уточнил, что формируется второй полк территориальной самообороны численностью в три тысячи человек.
Сегодня вечером Гладков провел прямую линию в соцсетях, где отвечал на вопросы, волнующие жителей области. В частности, его спросили о необходимости вооружить членов территориальной самообороны.
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По словам главы региона, вопрос вооружения прорабатывался с главой государства и силовыми ведомствами.
«
"Докладывал лично президенту Владимиру Владимировичу Путину. Докладывал с теми предложениями, которые уже сформированы у нас. Услышал слова поддержки, нужно сейчас сформировать правовую основу", — добавил Гладков.
В декабре прошлого года в регионе были сформированы отряды территориальной самообороны для оперативного реагирования на сложные ситуации. Состав этих отрядов насчитывает более трех тысяч человек, прошедших специальную подготовку. Они работают на добровольной основе, не получая зарплату.
В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки ВСУ на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
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