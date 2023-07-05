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ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Сахалине - РИА Новости, 05.07.2023
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10:09 05.07.2023 (обновлено: 10:41 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/terakt-1882300889.html
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Сахалине
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Сахалине - РИА Новости, 05.07.2023
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Сахалине
Задержанный на Сахалине изменник рассказал, что должен был переслать украинским спецслужбам фото последствий планировавшегося теракта на энергетическом объекте, РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:09
2023-07-05T10:41
происшествия
южно-сахалинск
фсб
служба безопасности украины
сахалин
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Задержанный на Сахалине изменник рассказал, что должен был переслать украинским спецслужбам фото последствий планировавшегося теракта на энергетическом объекте, следует из опубликованного видео ФСБ России.ФСБ сообщила сегодня, что в Южно-Сахалинске "предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате". Задержан россиянин 1980 года рождения, "являющийся сторонником украинского неонацизма". Возбуждены дела о приготовлении к теракту и госизмене."Я хотел на фотоаппарат все это заснять и позже переслать уже непосредственно в СБУ куратору", - рассказал задержанный.Он пояснил, что часть компонентов для теракта хранил дома, часть – в гараже, диверсию планировал осуществить ночью, чтобы меньше попадаться на камеры, а передвигаться на велосипеде.
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южно-сахалинск
сахалин
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Видео задержания украинского агента, готовившего теракт на Сахалине
Видео задержания украинского агента, готовившего теракт на Сахалине
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происшествия, южно-сахалинск, фсб, служба безопасности украины, сахалин
Происшествия, Южно-Сахалинск, ФСБ, Служба безопасности Украины, Сахалин
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт на Сахалине

Мужчина, планировавший теракт на Сахалине, должен был переслать фото последствий ЧП в СБУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Задержанный на Сахалине изменник рассказал, что должен был переслать украинским спецслужбам фото последствий планировавшегося теракта на энергетическом объекте, следует из опубликованного видео ФСБ России.
ФСБ сообщила сегодня, что в Южно-Сахалинске "предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате". Задержан россиянин 1980 года рождения, "являющийся сторонником украинского неонацизма". Возбуждены дела о приготовлении к теракту и госизмене.
"Я хотел на фотоаппарат все это заснять и позже переслать уже непосредственно в СБУ куратору", - рассказал задержанный.
Он пояснил, что часть компонентов для теракта хранил дома, часть – в гараже, диверсию планировал осуществить ночью, чтобы меньше попадаться на камеры, а передвигаться на велосипеде.
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ПроисшествияЮжно-СахалинскФСБСлужба безопасности УкраиныСахалин
 
 
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