https://ria.ru/20230705/teplokhod-1882341766.html

В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс

В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс - РИА Новости, 05.07.2023

В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс

Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:59

2023-07-05T12:59

2023-07-05T17:06

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов."В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро", — говорится в публикации.Как отмечается, среди пассажиров было много туристов. По данным регионального главка МЧС, в момент аварии на месте находился 81 человек.В ведомстве также отметили, что судно держится на воде, пробоин и течи нет.Молчанов уточнил, что столкновение произошло около 11:30 (совпадает с мск) на Тверицкой набережной. На месте работали полиция, медики, психологи, сотрудники транспортной прокуратуры. Там также развернут штаб МЧС, работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.

ярославль

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)