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В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс - РИА Новости, 05.07.2023
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12:59 05.07.2023 (обновлено: 17:06 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/teplokhod-1882341766.html
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс - РИА Новости, 05.07.2023
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс
Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:59
2023-07-05T17:06
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов."В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро", — говорится в публикации.Как отмечается, среди пассажиров было много туристов. По данным регионального главка МЧС, в момент аварии на месте находился 81 человек.В ведомстве также отметили, что судно держится на воде, пробоин и течи нет.Молчанов уточнил, что столкновение произошло около 11:30 (совпадает с мск) на Тверицкой набережной. На месте работали полиция, медики, психологи, сотрудники транспортной прокуратуры. Там также развернут штаб МЧС, работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.
ярославль
россия
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс

Семь человек пострадали при наезде теплохода "Москва" на бетонный пирс в Ярославле

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на набережную в Ярославле
Вид на набережную в Ярославле - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на набережную в Ярославле. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов.
"В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро", — говорится в публикации.
Как отмечается, среди пассажиров было много туристов. По данным регионального главка МЧС, в момент аварии на месте находился 81 человек.
В ведомстве также отметили, что судно держится на воде, пробоин и течи нет.
Молчанов уточнил, что столкновение произошло около 11:30 (совпадает с мск) на Тверицкой набережной. На месте работали полиция, медики, психологи, сотрудники транспортной прокуратуры. Там также развернут штаб МЧС, работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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