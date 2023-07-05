https://ria.ru/20230705/teplokhod-1882341766.html
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс - РИА Новости, 05.07.2023
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс
Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:59
2023-07-05T12:59
2023-07-05T17:06
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов."В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро", — говорится в публикации.Как отмечается, среди пассажиров было много туристов. По данным регионального главка МЧС, в момент аварии на месте находился 81 человек.В ведомстве также отметили, что судно держится на воде, пробоин и течи нет.Молчанов уточнил, что столкновение произошло около 11:30 (совпадает с мск) на Тверицкой набережной. На месте работали полиция, медики, психологи, сотрудники транспортной прокуратуры. Там также развернут штаб МЧС, работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле теплоход при швартовке врезался в бетонный пирс
Семь человек пострадали при наезде теплохода "Москва" на бетонный пирс в Ярославле
ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости.
Семь человек госпитализированы после наезда теплохода "Москва 208" на бетонный пирс в Ярославле, из-за аварии введен режим ЧС, сообщил в своем Telegram-канале
мэр города Артем Молчанов.
"В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро", — говорится в публикации.
Как отмечается, среди пассажиров было много туристов. По данным регионального главка МЧС, в момент аварии на месте находился 81 человек.
В ведомстве также отметили, что судно держится на воде, пробоин и течи нет.
Молчанов уточнил, что столкновение произошло около 11:30 (совпадает с мск) на Тверицкой набережной. На месте работали полиция, медики, психологи, сотрудники транспортной прокуратуры. Там также развернут штаб МЧС, работают 16 спасателей, задействованы четыре единицы техники.