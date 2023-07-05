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Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива

Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива - РИА Новости, 05.07.2023

Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива

Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T23:48

2023-07-05T23:48

2023-07-05T23:58

в мире

тель-авив

протесты против судебной реформы в израиле

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того, как их силой оттесняла оттуда полиция, передает корреспондент РИА Новости. Навстречу толпе направляются большие силы полиции в сопровождении машин с водометными установками. На шоссе продолжают гореть костры и стоять баррикады протестующих. Движение по шоссе перекрыто в обе стороны. За последние 2 часа полиция применила водометы более 10 раз. По меньшей мере несколько человек пострадали в столкновениях с полицейскими. В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после того, как в ходе телеобращения шеф окружной полиции Ами Эшед объявил, что уходит с поста, "не оправдав ожиданий на министерском уровне". Полиция применила водометы в попытке разогнать несанкционированный протест. Протестующие перекрыли главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом со зданием генштаба и правительственным комплексом Тель-Авива. Митингующие выстроили баррикады и жгут костры на шоссе. В марте министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в разгар многотысячных протестов против судебной реформы в стране, ссылаясь на его отказ от применения жестких мер по борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Но отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, которая усомнилась в законности решения.

https://ria.ru/20230701/protest-1881698194.html

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в мире, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле, израиль