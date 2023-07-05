https://ria.ru/20230705/tel-aviv-1882479438.html
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива - РИА Новости, 05.07.2023
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива
Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T23:48
2023-07-05T23:48
2023-07-05T23:58
в мире
тель-авив
протесты против судебной реформы в израиле
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_e4ca34b7806fec950c6896f93c407f6d.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того, как их силой оттесняла оттуда полиция, передает корреспондент РИА Новости. Навстречу толпе направляются большие силы полиции в сопровождении машин с водометными установками. На шоссе продолжают гореть костры и стоять баррикады протестующих. Движение по шоссе перекрыто в обе стороны. За последние 2 часа полиция применила водометы более 10 раз. По меньшей мере несколько человек пострадали в столкновениях с полицейскими. В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после того, как в ходе телеобращения шеф окружной полиции Ами Эшед объявил, что уходит с поста, "не оправдав ожиданий на министерском уровне". Полиция применила водометы в попытке разогнать несанкционированный протест. Протестующие перекрыли главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом со зданием генштаба и правительственным комплексом Тель-Авива. Митингующие выстроили баррикады и жгут костры на шоссе. В марте министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в разгар многотысячных протестов против судебной реформы в стране, ссылаясь на его отказ от применения жестких мер по борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Но отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, которая усомнилась в законности решения.
https://ria.ru/20230701/protest-1881698194.html
тель-авив
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152882/42/1528824212_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_350696bd0878f9e103adfc0214d11566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле, израиль
В мире, Тель-Авив, Протесты против судебной реформы в Израиле, Израиль
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива
В Тель-Авиве тысячи протестующих против судебной реформы вновь заблокировали главное шоссе
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того, как их силой оттесняла оттуда полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Навстречу толпе направляются большие силы полиции в сопровождении машин с водометными установками.
На шоссе продолжают гореть костры и стоять баррикады протестующих. Движение по шоссе перекрыто в обе стороны.
За последние 2 часа полиция применила водометы более 10 раз. По меньшей мере несколько человек пострадали в столкновениях с полицейскими.
В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после того, как в ходе телеобращения шеф окружной полиции Ами Эшед объявил, что уходит с поста, "не оправдав ожиданий на министерском уровне". Полиция применила водометы в попытке разогнать несанкционированный протест. Протестующие перекрыли главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом со зданием генштаба и правительственным комплексом Тель-Авива. Митингующие выстроили баррикады и жгут костры на шоссе.
В марте министр нацбезопасности Израиля
Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в разгар многотысячных протестов против судебной реформы в стране, ссылаясь на его отказ от применения жестких мер по борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Но отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, которая усомнилась в законности решения.
В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на митинг против судебной реформы