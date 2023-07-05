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Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива - РИА Новости, 05.07.2023
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23:48 05.07.2023 (обновлено: 23:58 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/tel-aviv-1882479438.html
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива - РИА Новости, 05.07.2023
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива
Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T23:48
2023-07-05T23:58
в мире
тель-авив
протесты против судебной реформы в израиле
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того, как их силой оттесняла оттуда полиция, передает корреспондент РИА Новости. Навстречу толпе направляются большие силы полиции в сопровождении машин с водометными установками. На шоссе продолжают гореть костры и стоять баррикады протестующих. Движение по шоссе перекрыто в обе стороны. За последние 2 часа полиция применила водометы более 10 раз. По меньшей мере несколько человек пострадали в столкновениях с полицейскими. В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после того, как в ходе телеобращения шеф окружной полиции Ами Эшед объявил, что уходит с поста, "не оправдав ожиданий на министерском уровне". Полиция применила водометы в попытке разогнать несанкционированный протест. Протестующие перекрыли главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом со зданием генштаба и правительственным комплексом Тель-Авива. Митингующие выстроили баррикады и жгут костры на шоссе. В марте министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в разгар многотысячных протестов против судебной реформы в стране, ссылаясь на его отказ от применения жестких мер по борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Но отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, которая усомнилась в законности решения.
https://ria.ru/20230701/protest-1881698194.html
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в мире, тель-авив, протесты против судебной реформы в израиле, израиль
В мире, Тель-Авив, Протесты против судебной реформы в Израиле, Израиль
Протестующие вновь заблокировали главное шоссе Тель-Авива

В Тель-Авиве тысячи протестующих против судебной реформы вновь заблокировали главное шоссе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июл - РИА Новости. Тысячи протестующих против судебной реформы правительства Израиля вновь заблокировали центральное шоссе Тель-Авива, вернувшись на исходную позицию после того, как их силой оттесняла оттуда полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Навстречу толпе направляются большие силы полиции в сопровождении машин с водометными установками.
На шоссе продолжают гореть костры и стоять баррикады протестующих. Движение по шоссе перекрыто в обе стороны.
За последние 2 часа полиция применила водометы более 10 раз. По меньшей мере несколько человек пострадали в столкновениях с полицейскими.
В среду вечером тысячи израильтян перекрыли главную транспортную артерию Тель-Авива после того, как в ходе телеобращения шеф окружной полиции Ами Эшед объявил, что уходит с поста, "не оправдав ожиданий на министерском уровне". Полиция применила водометы в попытке разогнать несанкционированный протест. Протестующие перекрыли главное шоссе города в обоих направлениях, а также одну из главных улиц рядом со зданием генштаба и правительственным комплексом Тель-Авива. Митингующие выстроили баррикады и жгут костры на шоссе.
В марте министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвиром и комиссар полиции Коби Шабтай отстранили Эшеда от должности в разгар многотысячных протестов против судебной реформы в стране, ссылаясь на его отказ от применения жестких мер по борьбе с беспорядками и блокировками дорог. Но отставка была заблокирована генеральным прокурором страны, которая усомнилась в законности решения.
Столкновения протестующих с полицией во время митинга против судебной реформы израильского правительства в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
В Тель-Авиве десятки тысяч людей вышли на митинг против судебной реформы
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