https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html

СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем

СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем - РИА Новости, 05.07.2023

СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем

Жители Тайваня не считают конфликт с Пекином неизбежным в ближайшее время, но все равно готовятся к нему, укрепляя оборону, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:45

2023-07-05T15:45

2023-07-05T15:45

в мире

тайвань

китай

сша

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жители Тайваня не считают конфликт с Пекином неизбежным в ближайшее время, но все равно готовятся к нему, укрепляя оборону, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу тайваньского МИД. "Мы не считаем угрозу со стороны Китая неизбежной, но угроза возрастает. Это очень очевидно", - приводит телеканал слова главы тайваньского МИД Джозефа Ву. При этом он добавил, что если население острова не хочет или не в состоянии "защитить себя", то у него нет права просить другие страны помочь Тайваню, имея в виду в том числе поставки иностранного вооружения на остров. Отмечается, что власти Тайваня стремятся максимально использовать свои оборонные резервы, делая упор на обучение военнослужащих и резервистов. По данным телеканала, со следующего года обязательная военная служба на острове продлевается с четырех месяцев до одного года, при этом власти Тайваня "требуют от США ускорить поставку 66 дополнительных истребителей F-16, которые Тайвань закупил в 2019 году". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230705/tayvan-1882360943.html

https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html

тайвань

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, тайвань, китай, сша