СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем
NBC: жители Тайваня не считают конфликт с Китаем неизбежным, но готовятся к нему
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жители Тайваня не считают конфликт с Пекином неизбежным в ближайшее время, но все равно готовятся к нему, укрепляя оборону, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу тайваньского МИД.
"Мы не считаем угрозу со стороны Китая неизбежной, но угроза возрастает. Это очень очевидно", - приводит телеканал слова главы тайваньского МИД Джозефа Ву. При этом он добавил, что если население острова не хочет или не в состоянии "защитить себя", то у него нет права просить другие страны помочь Тайваню, имея в виду в том числе поставки иностранного вооружения на остров.
Отмечается, что власти Тайваня стремятся максимально использовать свои оборонные резервы, делая упор на обучение военнослужащих и резервистов. По данным телеканала, со следующего года обязательная военная служба на острове продлевается с четырех месяцев до одного года, при этом власти Тайваня "требуют от США ускорить поставку 66 дополнительных истребителей F-16, которые Тайвань закупил в 2019 году".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.