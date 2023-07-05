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СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем - РИА Новости, 05.07.2023
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15:45 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882395669.html
СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем
СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем
Жители Тайваня не считают конфликт с Пекином неизбежным в ближайшее время, но все равно готовятся к нему, укрепляя оборону, сообщает телеканал NBC News со... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:45
2023-07-05T15:45
в мире
тайвань
китай
сша
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жители Тайваня не считают конфликт с Пекином неизбежным в ближайшее время, но все равно готовятся к нему, укрепляя оборону, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу тайваньского МИД. "Мы не считаем угрозу со стороны Китая неизбежной, но угроза возрастает. Это очень очевидно", - приводит телеканал слова главы тайваньского МИД Джозефа Ву. При этом он добавил, что если население острова не хочет или не в состоянии "защитить себя", то у него нет права просить другие страны помочь Тайваню, имея в виду в том числе поставки иностранного вооружения на остров. Отмечается, что власти Тайваня стремятся максимально использовать свои оборонные резервы, делая упор на обучение военнослужащих и резервистов. По данным телеканала, со следующего года обязательная военная служба на острове продлевается с четырех месяцев до одного года, при этом власти Тайваня "требуют от США ускорить поставку 66 дополнительных истребителей F-16, которые Тайвань закупил в 2019 году". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882360943.html
https://ria.ru/20230530/tayvan-1874931403.html
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в мире, тайвань, китай, сша
В мире, Тайвань, Китай, США
СМИ: жители Тайваня готовятся к конфликту с Китаем

NBC: жители Тайваня не считают конфликт с Китаем неизбежным, но готовятся к нему

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Жители Тайваня не считают конфликт с Пекином неизбежным в ближайшее время, но все равно готовятся к нему, укрепляя оборону, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на главу тайваньского МИД.
"Мы не считаем угрозу со стороны Китая неизбежной, но угроза возрастает. Это очень очевидно", - приводит телеканал слова главы тайваньского МИД Джозефа Ву. При этом он добавил, что если население острова не хочет или не в состоянии "защитить себя", то у него нет права просить другие страны помочь Тайваню, имея в виду в том числе поставки иностранного вооружения на остров.
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Отмечается, что власти Тайваня стремятся максимально использовать свои оборонные резервы, делая упор на обучение военнослужащих и резервистов. По данным телеканала, со следующего года обязательная военная служба на острове продлевается с четырех месяцев до одного года, при этом власти Тайваня "требуют от США ускорить поставку 66 дополнительных истребителей F-16, которые Тайвань закупил в 2019 году".
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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